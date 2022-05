Malí a strední podnikatelia môžu poslednýkrát požiadať o kreatívny voucher na dizajn

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Malí a strední podnikatelia môžu poslednýkrát požiadať o kreatívny voucher a využiť ho na svoje projekty v odvetví dizajn. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už vyhlásila záverečné výzvy, registrovať sa do nich je možné od dnes od 12:00 do pondelka 23. mája 2022 do 20:00. Voucher môže byť až do výšky 85 % nákladov, maximálne 2 400 eur pre Bratislavský kraj a 3 500 eur pre regióny.„Kreatívne vouchery sú osvedčená a fungujúca forma podpory, ktorou štát bez zbytočnej administratívy pomáha malým a stredným podnikateľom. Pri prvotnej registrácii sa neposielajú ani neposudzujú žiadne projekty, stačí vyplniť jednoduchý online rezervačný formulár so základnými údajmi o firme a odklikať niekoľko vopred známych vyhlásení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.Potenciálnych dodávateľov služieb pre svoj projekt si môžu podnikatelia vybrať z Galérie realizátorov, ktorá je najväčšou databázou kreatívcov na Slovensku. Dodávatelia, ktorí zatiaľ nie sú súčasťou tejto galérie, do nej musia byť zapísaní do konca platnosti kreatívneho vouchera. Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.