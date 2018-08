Malí a strední podnikatelia môžu žiadať kreatívny voucher na dizajn

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Malí a strední podnikatelia majú možnosť požiadať o kreatívny voucher na služby dizajnérov v hodnote od 1000 do 5000 eur. Záujemcovia o podporu z národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) sa môžu zaregistrovať prostredníctvom internetovej stránky www.vytvor.me. Na prvú výzvu je vyčlenených 500.000 eur.uviedol Stanislav Jurikovič zo SIEA.Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.Podnikatelia, ktorí voucher získajú, najprv zaplatia celú zakázku a po predložení kompletnej dokumentácie im ich SIEA spätne preplatí. Vouchere pokryjú 50 percent nákladov na služby dizajnérov a je možné ich využiť do 31. januára 2019. Záujemcovia sa môžu registrovať počas pracovných dní od 12.00 h do 20.00 h. Pri registrácii si vyberú z dvoch formulárov k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky podľa toho, či sa nový dizajn týka priamo produktov a služieb, ktoré ponúkajú zákazníkom alebo firemnej identity. Prostriedky na voucher sú v systéme rezervované už od momentu zaregistrovania sa jednotlivých podnikateľov.Pri elektronickej registrácii vyplní záujemca formulár, v ktorom uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Dodávatelia takýchto kreatívnych služieb musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Aktuálne je zverejnených približne 75 profilov realizátorov a viac ako sto ďalších už o registráciu požiadalo.Otvorená už bola registrácia žiadostí o vouchere na služby architektov s maximálnou hodnotou vouchera 10.000 eur. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy v odvetviach programovanie a tiež reklama a marketing. Rovnako ako pri dizajne aj v týchto odvetviach bude maximálna hodnota vouchera 5000 eur.Nová forma európskej pomoci je súčasťou národného projektu SIEAV rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1500 podnikov.