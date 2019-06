Mali je blízko postupu do osemfinále Afrického pohára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Africký pohár národov



E-skupina



Tunisko - Mali 1:1 (0:0)



Góly: 70. Chazrí - 60. Samassekou

Tabuľka:



1. Mali 2 1 1 0 5:2 4



2. Tunisko 2 0 2 0 2:2 2



3. Angola 1 0 1 0 1:1 1



4. Mauretánia 1 0 0 1 1:4 0

Suez 28. júna (TASR) - Futbalisti Mali sú blízko k postupu do osemfinále Afrického pohára národov v Egypte. Vo svojom druhom zápase v E-skupine v Sueze remizovali s Tuniskom 1:1 a vedú tabuľku so štyrmi bodmi. Tunisku patrí so ziskom dvoch bodov druhé miesto.Medzi najlepšiu šestnástku sa dostanú reprezentácie na prvých dvoch priečkach vo všetkých šiestich skupinách plus štyri najlepšie mužstvá z tretích pozícií.