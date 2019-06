Maliarka J. Mrvová bude vystavovať svoje obrazy v Dolnom Kubíne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Dolný Kubín 18. júna (TASR) - Výber obrazov z posledného obdobia predstaví maliarka Juliana Mrvová na výstave v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Nazvala ju Peregrinatio Perpetua - Večné putovanie. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 20. júna o 16.30 h.Okrem najnovších diel s tematikou putovania, vytvorených priamo na výstavu v Dolnom Kubíne, budú mať diváci možnosť vidieť aj veľkoformátové dielo, ktoré vzniklo na zimnej rezidencii vo Vysokých Tatrách.priblížila riaditeľka galérie a kurátorka výstavy Eva Ľuptáková.Práve približovanie sa slobode, vhĺbenie sa do seba a hľadanie vnútorných hraníc je to, kam sa podľa Ľuptákovej autorkina tvorba v poslednom čase posúva. Obrazný „návrat“ domov do slovenského lesa, inšpirovaný detstvom stráveným v Tatrách, je konfrontovaný s najnovšími cestami v detstve vysnených lesov Bornea a Austrálie, odkiaľ pochádzajú niektoré z posledných obrazov.uviedla riaditeľka galérie s tým, že obrazy vznikajú z množstva skíc a kresieb navrstvených do osobných príbehových štruktúr.Výstava potrvá do 1. septembra.