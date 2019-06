Mallorca sa po šiestich rokoch vracia do La Ligy, oslavoval aj Nadal

Rafael Nadal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palma de Mallorca 24. júna (TASR) - Futbalisti Realu Mallorca sa po šiestich rokoch vracajú do najvyššej španielskej súťaže. Tím z Baleárskych ostrovov dokázal vo finále play off druhej ligy proti Deportivu La Coruňa zmazať dvojgólové manko z prvého zápasu (0:2) a po nedeľnom víťazstve 3:0 v domácej odvete slávil postup.V hľadisku oslavoval návrat do La Ligy aj slávny španielsky tenista Rafael Nadal. Rodák z Mallorky sa netají láskou k futbalu.napísal na Instagrame a pridal fotografiu davu oslavujúcich fanúšikov. Mallorca skončila v základnej časti Segundy División až na piatej priečke, v play off o postup však dokázala vyradiť Albacete i La Coruňu.Mallorca zostúpila z La Ligy v roku 2013 a predvlani dokonca klesla až do tretej najvyššej súťaže. Po dvoch postupoch za sebou sa ale teraz môže tešiť na súboje s elitou. Priamy postup z druhej ligy si už dávnejšie zabezpečili Osasuna a Granada. Za La Ligy zostúpili Huesca, Rayo Vallecano a Girona.