Malmströmová: EÚ nemá jasnú stratégiu v oblasti dodávok vzácnych zemín

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. júna (TASR) - Európska únia nemá zatiaľ jasnú stratégiu, ako zabezpečiť plynulý prísun kľúčových surovín v prípade, že Čína využije zeminy vzácnych kovov v obchodnom spore s USA a ich export výrazne obmedzí. Povedala to vo štvrtok komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová.povedala komisárka na konferencii organizovanej ekonomickým inštitútom Bruegel.dodala s tým, že EÚ dúfa, že obchodná vojna medzi USA a Čínou nakoniec do takéhoto štádia nedospeje.Zvyšujúce sa napätie vo vzťahoch Číny a USA vyvolalo obavy, že Peking by mohol využiť svoju dominantnú pozíciu dodávateľa prvkov vzácnych zemín na posilnenie svojho postavenia v obchodnom spore dvoch najväčších ekonomík.V prípade vzácnych zemín ide o 17 prvkov, ktoré sú kľúčové vo výrobe mnohých citlivých produktov od mobilných telefónov cez zdravotnícke prístroje, elektromobily, letecké motory až po špeciálnu vojenskú techniku vrátane satelitov.V rokoch 2004 až 2017 sa Čína podieľala na dovoze vzácnych zemín do USA 80 %. Krajina kontroluje 37 % svetových rezerv vzácnych zemín a konkurovať jej dokáže len pár alternatívnych dodávateľov.Maurits Bruggink, generálny tajomník združenia CRMA (Critical Raw Materials Alliance), ktoré zastupuje firmy produkujúce kľúčové suroviny a obchodujúce s nimi, uviedol, že združenie tlačí na Brusel, aby sa zvýšila produkcia v Európe.povedal Bruggink.dodal.