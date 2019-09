Malmströmová: USA asi čoskoro uvalia clá na výrobky z EÚ za Airbus

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel 16. septembra (TASR) - Spojené štáty pravdepodobne "čoskoro" uvalia dovozné clá na produkty z Európskej únie v súvislosti so sporom za dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus. Povedala to v pondelok v Bruseli komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová.Svetová obchodná organizácia (WTO) v týchto dňoch rozhodla, že USA môžu uvaliť clá na výrobky z EÚ za dotácie pre Airbus. Čo sa týka rozsahu škôd, ktoré v dôsledku dotácií americký Boeing utrpel, mala by ich oznámiť v týždni začínajúcom sa 30. septembra. Na základe tejto sumy potom USA budú môcť rozhodnúť o clách na produkty z EÚ.WTO však okrem dotácií Bruselu pre Airbus v minulom období oznámila, že dotácie poskytovali aj USA pre Boeing. Očakáva sa, že v tejto záležitosti bude môcť Brusel prijať opatrenia voči Spojeným štátom začiatkom budúceho roka.Malmströmová v tejto súvislosti dodala, že Brusel navrhol Washingtonu dohodu, čo sa týka dotácií pre letecký priemysel, zdá sa však, že USA nemajú záujem o rokovania. EÚ predložila návrh riešenia ešte v júli.Spojené štáty už vypracovali predbežný zoznam produktov z EÚ, ktorých by sa clá mali týkať. Ide o výrobky v hodnote približne 11 miliárd USD (9,97 miliardy eur), pričom okrem lietadiel tam zaradili aj niektoré syry, olivový olej, citrusové a morské plody.Brusel je pripravený odpovedať vlastnými dovoznými clami, dodala Malmströmová, musí však počkať na obdobné rozhodnutie WTO, aké opatrenia môže prijať voči Washingtonu za dotácie pre Boeing. Rozhodnutie sa očakáva koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho roka. EÚ medzitým pripravila vlastný zoznam amerických produktov, na ktoré uvalí clá. Ich hodnota dosahuje približne 20 miliárd USD, pričom k nim patria lietadlá, chemické produkty, ako aj potraviny.