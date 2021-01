Máloktoré voľby boli bez zásahu tajných služieb, spravodajským hrám čelili aj Kiska či Naď

11 konkrétnych udalostí

Vyšetrenie nebude jednoduché

6.1.2021 (Webnoviny.sk) - Máloktoré voľby na Slovensku boli bez zásahu tajných služieb. V rozhovore pre agentúru SITA a portál NášVidiek.sk to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Ten v júni v liste požiadal ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby preveril možné politické zneužitie rezortu vnútra.V liste pritom vymenoval približne 11 konkrétnych udalostí, pri ktorých k nemu malo dôjsť. Spomenul parlamentné voľby v roku 1990, vraždy Róberta Remiáša Jána Kuciaka či únos Michala Kováča mladšieho.Podľa šéfa envirorezortu čelil spravodajským hrám napríklad exprezident Andrej Kiska , keď sa pred voľbami do Národnej rady SR (NR SR) začali objavovať nahrávky s osobou, ktorá ho vylákala na stretnutie. Rovnako podľa neho došlo k zneužitiu moci aj pri zastrašovaní Jaroslava Naďa (OĽaNO) z prostredia vojenských tajných služieb či Igora Matoviča (OĽaNO), ktorému vzali účtovné spisy súvisiace s jeho firmou a v televízii vysielali údajných svedkov jeho trestnej činnosti.Podľa Budaja preto nesmie podobná očista, ktorá zasiahla justíciu, obísť ani rezort vnútra či tajné služby. „A aj keď sú už mnohí z tých ľudí dnes na dôchodku, dĺžia nám pravdu o tom, čo sa v skutočnosti udialo. Pani Remiášová je dokonca v parlamente. A tak, ako aj verejne povedala, išla do neho len preto, aby aj svojou fyzickou prítomnosťou dotlačila politikov k tomu, že sa kauza vraždy jej syna uzavrie. Už je to vyše 20 rokov,“ povedal Budaj.Vyšetrenie a uzavretie zneužití ministerstva vnútra z minulosti podľa neho nebude jednoduché. „Zrušili sme amnestie, ktoré si Mečiar uložil sám na seba, ale šikovní sudcovia, ktorí túto kauzu dostali, odoslali otázku na Európsky súd pre ľudské práva, kde sa pýtajú, či vôbec mohol slovenský parlament konať tak, že zrušil amnestie. Vyslovene tak naťahujú čas, aby sa vinníci spravodlivosti buď nedožili alebo, aby ju oddialili,“ vysvetlil Budaj.Dodal, že pri zatýkaní sudcov nastala očista iba „v jednom kútiku“. Osôb, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie súdov či sprostredkovávajú úplatky, môže však byť v každom okrese Slovenska niekoľko.