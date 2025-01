Maloletá osoba v Zlatých Moravciach vyskočila z balkóna, na mieste zasahoval aj vrtuľník

24.1.2025 (SITA.sk) - Záchranári v piatok dopoludnia na základe volania na linku 155 vyslali rýchlu lekársku a rýchlu zdravotnú pomoc do Zlatých Moraviec, kde podľa prvých informácií vyskočila z balkóna maloletá osoba Výjazd záchranárov potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Danka Capáková . Bližšie informácie o prípade, ani jeho následkoch, zatiaľ nie sú známe.Na mieste zasahovala aj vrtuľníková záchranná služba. "Maloletá osoba bola letecky transportovaná do nemocnice v Bratislave. Vzhľadom na to, že ide o maloletého pacienta, bližšie informácie nebudeme poskytovať," dodala Danka Capáková.