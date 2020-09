Maloletých utečencov zo zničeného tábora Moria prijmú štáty Únie, dohodli sa Merkelová a Macron

Štyri tisícky detí

Noc na okrajoch ciest

10.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa dohodli na iniciatíve Európskej únie prijať približne 400 maloletých osôb, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou po tom, ako obrovský požiar zničil najväčší utečenecký tábor na gréckom ostrove Lesbos.Ako pre agentúru AFP uviedol nemenovaný zdroj z prostredia tohto rokovania, mladých utečencov z Morie plánujú rozdeliť medzi členské štáty EÚ.Podrobnosti o pláne by mala neskôr v priebehu štvrtka oznámiť Merkelová, ktorej krajina v súčasnosti predsedá "európskej dvadsaťsedmičke".Konečný počet maloletých utečencov by sa údajne ešte mohol zmeniť počas aktuálnych rokovaní. V tábore Moria sa nachádzalo zhruba 12 700 žiadateľov o azyl vrátane štyroch tisícok detí.Grécka vláda medzičasom vyslala tri lietadlá, aby z ostrova vyzdvihli 406 maloletých bez sprievodu, pričom by ich mali umiestniť v "bezpečných" zariadeniach na severe Grécka.Viac ako tritisíc migrantov v tábore, ktorý bol uzavretý v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, sa po prvom požiari ocitlo bez strechy nad hlavou.Následný druhý požiar v stredu večer zničil takmer všetko, čo nezhorelo niekoľko hodín predtým.Mnohí utečenci vrátane detí strávili noc na štvrtok rozložení pri okrajoch ciest. Skoro ráno sa viacerí migranti vybrali do tábora, aby sa pokúsili zachrániť zuhoľnatené pozostatky svojich vecí.Organizácie poskytujúce pomoc utečencom už dlho varujú pred zúfalými podmienkami v zariadení Moria, ktoré pôvodne postavili pre približne 2750 ľudí.Podľa kritikov sa tábor na Lesbose stal symbolom zlyhania migračnej politiky Európskej únie.