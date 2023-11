Maloobchodné tržby na Slovensku klesali aj v septembri, v dvojcifernom mínuse skončila polovica odvetvia

Pokles tržieb v hobymarketoch

Predaj motorových vozidiel sa zvýšil

8.11.2023 (SITA.sk) - Tržby v maloobchode aj počas septembra nedosiahli minuloročné hodnoty. Ich medziročný pokles podľa Štatistického úradu SR pretrvával už osem mesiacov v rade. Aktuálne to bol pokles oa bol vyšší ako v predchádzajúcich troch mesiacoch.Z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu malo osem tržby nižšie ako v septembri 2022 a až päť z nich zaznamenalo dokonca dvojciferný prepad.Negatívnu bilanciu odvetvia najviac ovplyvnil pokles tržieb o 16,7 % v špecializovaných predajniach s tovarom pre domácnosť, kam patria hobymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektroniky, zníženie tržieb o takmer 8 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom napríklad obuvou, textilom alebo drogériou, ale aj o 12 % medziročne nižšie tržby v predaji mimo predajní vrátane zásielkového predaja.K lepšiemu výsledku neprispeli ani z hľadiska objemu tržieb podielovo najvýznamnejšie nešpecializované predajne hyper a supermarketov, ich tržby sa medziročne znížili o 3 %. Záporný výsledok maloobchodu zmierňoval iba štvrtinový rast tržieb predajní pohonných látok.Avšak tento výsledok bol významne ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023 po preklasifikovaní ich hlavnej činnosti do maloobchodu.Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa medziročne zvýšili o 13,6 %. Ich rast vykázali všetky jeho zložky, pričom dynamickejšie rástli v predaji motorových vozidiel o 16 % a tiež v oprave a údržbe o 18,5 %.Úroveň septembra 2022 prekonali aj tržby reštaurácií a pohostinstiev o 11,3 %. Veľkoobchod mal tržby medziročne nižšie už siedmy mesiac po sebe, v septembri sa tempo poklesu ešte zrýchlilo, a to až na 8,5 %. Klesli aj tržby v ubytovaní o 6 %.