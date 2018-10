Maloobchodné tržby v auguste 2018 ďalej rástli

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 3. októbra (TASR) - Po relatívne silnom júli pokračovali maloobchodné tržby v raste aj v auguste. Uviedol to v komentári k augustovým tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil.Pohľad do štruktúry maloobchodných tržieb podľa neho naznačuje, že trendy z minulých mesiacov sa zásadnejšie nezmenili.poznamenal.Spotrebiteľská nálada podľa Koršňáka zostáva nad dlhodobým priemerom, po zimnom jemnom zhoršovaní sa v posledných mesiacoch opäť vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dobrý vývoj na trhu práce, ktorý prispieva k rastu disponibilného príjmu domácností, a slušná spotrebiteľská dôvera pretrvávajú a vytvárajú priaznivé podmienky pre rast maloobchodných tržieb.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar sa v auguste 2018 medzimesačne zvýšili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,6 %, v ubytovaní o 2,2 % a v maloobchode o 0,4 %. V maloobchode sa tržby medziročne zvýšili o 3 %.