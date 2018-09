Maloobchodné tržby v Číne v auguste vzrástli o 9 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 14. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne v auguste vzrástla viac, než sa očakávalo, rovnako ako maloobchodné tržby. Avšak kľúčový indikátor vývoja investícií klesol. To spoločne s predchádzajúcimi údajmi signalizuje, že druhá najväčšia svetová ekonomika sa síce ochladzuje, ale nehrozí nebezpečenstvo prudkého spomalenia.Maloobchodné tržby v auguste vyskočili o 9 %, uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali s nárastom o 8,8 % rovnako ako v júli.Priemyselná produkcia v auguste medziročne stúpla o 6,1 %, čo bolo v súlade s očakávaniami, po zvýšení o 6 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedli štatistici.Tempo medziročného rastu investícií sa v období od januára do augusta do fixných aktív spomalilo na 5,3 % z 5,5 % v prvých 7 mesiacoch, pričom analytici počítali so zvýšením o 5,6 %. Hlavným dôvodom bolo ochladenie tempa rastu investícií do infraštruktúry na 4,2 % z 5,7 %.