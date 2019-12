Britské zástavy vejú pred parlamentom v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v novembri nečakane klesli. Spotrebitelia totiž obmedzili výdavky pred predčasnými parlamentnými voľbami 12. decembra. To vyvoláva obavy o "zdravotný stav" ostrovného hospodárstva.Podľa najnovších údajov štatistického úradu ONS sa tržby britských maloobchodníkov vrátane predaja palív v novembri znížili o 0,6 % oproti predchádzajúcemu mesiacu, keď stagnovali. Analytici pritom predpovedali, že stúpnu o 0,2 %. Ich novembrový pokles je najväčší v tomto roku.Predaj potravín sa pritom medzimesačne znížil o 0,6 % a nepotravinárskeho tovaru o 0,2 %.Aj bez započítania predaja motorových palív tržby britských maloobchodníkov v novembri klesli, už štvrtý mesiac po sebe, a to o 0,6 % po znížení o 0,1 % v októbri. To bol výrazne horší výsledok, ako pokles o 0,3 %, ktorý predpovedali ekonómovi.Za tri mesiace do konca novembra klesla hodnota nákupov britských spotrebiteľov o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcimi troma mesiacmi. Toto bol jej prvý pokles od apríla 2018.Situáciu v maloobchode tento rok skomplikovalo aj načasovanie tzv. Čierneho piatku, ktorý pripadá na posledný novembrový piatok a štartuje vianočnú nákupnú sezónu. Tento rok to bolo 29. novembra, teda úplne na konci mesiaca.