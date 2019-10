Maloobchodné tržby v USA nečakane klesli prvýkrát za 7 mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. októbra (TASR) - Maloobchodné tržby v USA v septembri nečakane klesli prvýkrát za sedem mesiacov. To môže zvýšiť obavy, že slabosť z výrobného sektora sa začína šíriť do ďalších častí ekonomiky. Takisto to podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) na konci októbra opäť uvoľní menovú politiku.Maloobchodné tržby sa v septembri medzimesačne znížili o 0,3 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Domácnosti obmedzili svoje výdavky na motorové vozidlá či stavebný materiál. Ministerstvo tiež revidovalo augustový údaj smerom nahor na +0,6 % z 0,4 %. Ekonómovia počítali v septembri s nárastom o 0,3 %. V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v septembri stúpli o 4,1 %.Tržby bez započítania áut, benzínu, stavebných materiálov a potravinových služieb v septembri stagnovali po zvýšení o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Tieto takzvané jadrové tržby sú pozorne sledovaným ukazovateľom a najviac korešpondujú so spotrebiteľskými výdavkami ako zložkou hrubého domáceho produktu (HDP).Septembrový pokles jadrových tržieb a ich nerevidovaný nárast v auguste signalizujú výrazne prudšie spomalenie spotrebiteľských výdavkov v 3. štvrťroku, než očakávali ekonómovia po výraznom náraste v predchádzajúcich troch mesiacoch. Spotrebiteľské výdavky, na ktoré pripadajú v USA viac než dve tretiny ekonomickej aktivity, v 2. kvartáli medziročne vyskočili o 4,6 %.Tržby predajcov áut v septembri padli o 0,9 %, čo bol ich najprudší pokles za osem mesiacov, po tom, ako v auguste stúpli o 1,9 %. Tržby čerpacích staníc sa znížili o 0,7 %, zrejme z dôvodu zlacnenia benzínu. Tržby predajcov elektroniky a domácich spotrebičov stagnovali. Tržby predajov stavebných materiálov klesli o 1 %. Naopak tržby predajcov oblečenia vzrástli o 1 %, predajcov nábytku o 0,6 % a tržby reštaurácií a barov o 0,2 %.