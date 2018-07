Maloobchodné tržby vo Švajčiarsku v máji prekvapujúco klesli

Na ilustračnej snímke eurá a franky. Foto: TASR Foto: TASR

Bern 2. júla (TASR) - Maloobchodné tržby vo Švajčiarsku zaznamenali v máji nečakaný pokles. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje švajčiarskeho štatistického úradu.Maloobchodné tržby klesli v máji medziročne o 0,1 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenali 2,9-% rast. Výsledok je prekvapením, keďže sa čakal ďalší rast, a to o 1,4 %.Výrazne sa pod to podpísali tržby z predaja nepotravinových produktov. Tie sa znížili o 1,2 %. Klesli však aj tržby z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Ich pokles dosiahol 0,3 %.V medzimesačnom porovnaní sa tržby vo švajčiarskom maloobchode znížili o 1,3 % po aprílovom raste o 0,4 %. Bol to prvý pokles za štyri mesiace.