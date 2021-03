Maloobchodníci sú zatvorení už viac ako 100 dní a hovoria o cielenej likvidácii, voči štátu pripravujú žalobu

Odškodnenie si chcú vydobyť súdnou cestou

V oblasti podpory sa nezmenilo nič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2021 - Poslednú marcovú nedeľu boli maloobchodné prevádzky zatvorené pre pandémiu koronavírusu presne 100 dní. To je viac ako o 40 dní dlhšie, ako tomu bolo počas prvej vlny, a to maloobchodníci nerátajú dva týždne zatvorenia počas prvého plošného testovania. Vláda sa však podľa nich tvári, ako keby maloobchod vôbec neexistoval.Konštatovala to v stredu Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) s tým, že aktuálnu situáciu vie vystihnúť slovami „cielená likvidácia“ a „zúfalstvo“. Maloobchodníci aj z tohto dôvodu už pracujú na žalobe, ktorú na štát budú podávať, aby si svoje odškodnenie vydobyli súdnou cestou.Podnikatelia v maloobchode podľa ISKM sledujú to, ako vláda ich požiadavky úplne ignoruje a necháva celý problém na ich pleciach. „Podpora je nedostatočná, keďže pokrýva len mzdy zamestnancov, aj to nie úplne a všetkých, a čiastočne nájomné. Chýba podpora na ostatné náklady, ako sú služby spojené s nájmom, energie, telefóny, internety, leasingy, úroky z úverov, sezónny tovar atď," uviedla ISKM.V ostatných krajinách pristupujú k podpore domácich podnikateľov podľa ISKM flexibilne a reagujú na zmeny v pandemickej situácii. „Aj keď sú prevádzky zatvorené dlhodobo, schvaľujú ďalšie a ďalšie balíky podpory, ktoré umožňujú dotknutým segmentom prežiť. U nás stále používame pre maloobchod jediné dve schémy – na zamestnancov a na nájomné, pričom tieto boli schválené ešte počas prvej vlny, alebo tesne po nej, a odvtedy sa v oblasti podpory nezmenilo absolútne nič," dodala iniciatíva.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 80 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Maloobchod zamestnáva v SR približne 300 000 ľudí. Medzi členov ISKM patria firmy ako NAY, LPP Slovakia, Martinus, Toyeto, Intersport, Albi, Bencik Culinary Group a mnohé iné s viac ako 800 prevádzkami po celom Slovensku.