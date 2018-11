Maloobchodný predaj v eurozóne v septembri medzimesačne stagnoval

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 7. novembra (TASR) - Maloobchodný predaj v eurozóne v septembri 2018 v medzimesačnom porovnaní stagnoval a v celej Európskej únii (EÚ) mierne klesol, o 0,1 %. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.V medziročnom porovnaní sa maloobchodný predaj v septembri zvýšil o 0,8 % v regióne, ktorý platí eurom, o 1,5 % v celej EÚ.Zo štatistík ďalej vyplýva, že v eurozóne sa v septembri 2018 v porovnaní s augustom zvýšil predaj potravín, nápojov, tabaku i automobilových palív, a to zhodne o 0,4 %, zatiaľ čo predaj nepotravinárskych výrobkov klesol o 0,5 %. V EÚ stúpol objem predaja palív o 0,8 % a potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 0,1 %. Ale predaj nepotravinových produktov klesol o 0,3 %.Spomedzi členských štátov, ktoré dodali Eurostatu údaje za september, najstrmší medzimesačný rast maloobchodných tržieb nahlásili Írsko (2,9 %), Lotyšsko (1,5 %) a Estónsko (1,4 %). A najväčší pokles zaznamenali Portugalsko (-1,7 %), Rakúsko (-1 %), ako aj Belgicko a Spojené kráľovstvo (obe -0,8 %).V medziročnom porovnaní sa tržby z predaja palív v eurozóne v septembri zvýšili o 1,1 %, z potravín, nápojov a tabaku o 0,9 % a nepotravinárskych výrobkov o 0,7 %. V EÚ sa najviac zvýšil predaj nepotravinových výrobkov, a to o 2 %, palív o 1,9 % a potravín, nápojov a tabaku o 1 %.V septembri medziročne najviac stúpli maloobchodné tržby v Írsku (10,2 %), Litve (7,9 %) a Poľsku (6,5 %). Najväčší pokles vykázali Belgicko (-2,2 %), Španielsko a Rakúsko (obe o -1,5 %).Na Slovensku stúpli maloobchodné tržby v septembri medzimesačne o 0,4 % a medziročne o 3,6 %.