 Ekonomika

11. novembra 2025

Maloobchody si nevedia rady s krádežami, ministrom vnútra a spravodlivosti adresovali otvorený list


Zástupcovia spoločností pôsobiacich v maloobchode na Slovensku zaslali otvorený list ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (



gettyimages 177835481 676x451 11.11.2025 (SITA.sk) - Zástupcovia spoločností pôsobiacich v maloobchode na Slovensku zaslali otvorený list ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD). Maloobchody chcú upozorniť, že narastanie krádeží v maloobchodných prevádzkach je realita.


Na ministrov sa preto obrátili s výzvou, ktorá by mala prispieť k riešeniu nielen narastajúcej miery drobných krádeží, ale aj zabrániť opakovanému porušovaniu zákona bez adekvátneho trestu a zvyšujúcemu sa ohrozeniu bezpečnosti občanov, najmä pracovníkov v maloobchode. Ako signatári upozornili, v ich predajniach sa to totiž stalo každodennou realitou.

Verbálne aj fyzické útoky


„Dochádza nielen ku krádežiam tovaru na individuálnej aj organizovanej úrovni, ale aj k verbálnym aj fyzickým útokom na našich kolegov a zamestnancov a ohrozovaniu ich bezpečnosti,“ uviedli spoločnosti v otvorenom liste. Deje sa to aj napriek tomu, že vynakladajú nemalé finančné náklady na prevenciu a zabezpečenie predajní prostredníctvom bezpečnostných služieb.

„Ani zvýšené výdavky na bezpečnosť však nezaručujú ochranu zamestnancov po skončení pracovnej doby. Tí sú často vystavení vyhrážkam, zastrašovaniu a psychickému nátlaku zo strany páchateľov aj po odchode z miesta výkonu práce, napr. vo verejnej hromadnej doprave, v uliciach miest a na iných verejných priestranstvách. Strach o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť vlastných rodín sa bohužiaľ stáva bežnou súčasťou pracovného prostredia, čo vedie k vysokej fluktuácii zamestnancov a následnému poklesu záujmu o prácu v sektore obchodu,“ vysvetlili signatári.

Straty spôsobené krádežami podľa ich slov tak spôsobujú výraznú finančnú, personálnu aj administratívnu záťaž. Môže to mať vplyv aj na ďalšie investície do rozvoja podnikania spoločností v rámci SR, čo bude mať následne vplyv aj na celkovú zamestnanosť. Spoločnosti podotkli, že sa bežne stretávajú s tým, že páchateľ, ktorý spácha viacero drobných krádeží, čelí trestu, ktorý je primeraný len jednému skutku. Ide teda len o symbolickú sankciu, ktorá nepôsobí preventívne ani represívne.

Spoločnosti tak navrhujú viaceré riešenia. Navrhujú zavedenie kumulatívneho hodnotenia trestnej činnosti, a teda, aby zákon explicitne zohľadňoval opakované páchanie drobných krádeží ako priťažujúcu okolnosť, a aby sa pri určitej kumulácii priestupkov uplatnila prísnejšia sankcia. Ďalej navrhujú zvýšenie sadzieb pokút a trestov za opakované priestupky, a tiež jasné právne vymedzenie slovného vyhrážania. V súčasnosti totiž zákon neumožňuje adekvátne postihovanie tých, ktorí sa verbálne vyhrážajú, až pokiaľ neprejdú do fyzického útoku.

Efektívnejší systém nahlasovania


Spoločnosti súčasne volajú po efektívnejšom systéme nahlasovania krádeží a priestupkov, a teda vytvorenie jednoduchých, bezpečných a rýchlych kanálov na nahlasovanie krádeží a priestupkov. Podľa signatárov by bol vhodný napríklad online portál či mobilná aplikácia, ktoré úspešne fungujú už aj v susedných krajinách ako Česko či Maďarsko.

Súčasne by to podľa spoločností odbremenilo zamestnancov predajní a prevádzok od administratívnej záťaže spojenej s nahlasovaním a dokumentovaním každého priestupkov. Tých je teraz totiž tak veľa, že je to časovo aj finančne náročné.

„Sme presvedčení, že štát sa nesmie zbavovať svojej základnej zodpovednosti za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany občanov,“ uzavreli signatári, ktorí očakávajú, že sa otvorí odborná diskusia a pristúpi sa k legislatívnym zmenám, ktoré situáciu zlepšia.

Signatármi výzvy sú spoločnosti ALPINE PRO STORES s.r.o., Baťa Slovensko, a.s., GATE a.s., Kik Textil a Non-Food spol. s r.o., LARA BAGS, LPP Slovakia, s.r.o. (Reserved, Sinsay, Cropp, House, Mohito), Martinus, s.r.o., NAY a.s., Panta Rhei, s.r.o., Takko Fashion Slovakia s.r.o. a Teta drogérie SR s.r.o.


Zdroj: SITA.sk - Maloobchody si nevedia rady s krádežami, ministrom vnútra a spravodlivosti adresovali otvorený list © SITA Všetky práva vyhradené.

