Malová: Odborári mali vždy bližšie k strane Smer-SD, ale viac dosiahnú vyjednávaním ako protestom

Minimálna mzda je vždy kontroverzná

Prerušili sociálny dialóg

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Odborová centrála vždy dosiahla viac vyjednávaniami ako nátlakovými akciami. Pre agentúru SITA to povedala politologička Darina Malová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave . Reagovala tak na možné verejné protesty odborov.Tie nevylúčil prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško po prerušení sociálneho dialógu pre spory o výške minimálnej mzdy na budúci rok.Malová uviedla, že otázka minimálnej mzdy je pravidelne kontroverznou témou a o jej výške napokon vždy rozhodla vláda, lebo sa nepodarilo nájsť dohodu medzi sociálnymi partnermi.„Tento vývoj nie je atypický. Treba zdôrazniť, že KOZ a vedenia jednotlivých odborových zväzov reprezentujúce početnejšie skupiny zamestnancov mali vždy blízko k strane Smer-SD. V tejto situácii nevieme, do akej miery ide o politický ‚trucpodnik'. Akonáhle by odbory začali robiť verejná nátlakové akcie, znamenalo by to, že je za tým istá politizácia,“ zhodnotila Malová.Magdoško v utorok 25. augusta pre agentúru SITA o konaní verejných protestov povedal, že „je to možné“. Vyjadril sa tak po tom, čo predstavitelia odborov v pondelok 24. augusta opustili rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a prerušili sociálny dialóg po sporoch o výške minimálnej mzdy.Šéf odborovej centrály v rozhovore pre agentúru SITA odmietol, že by odchod odborárov z rokovania tripartity mal politické súvislosti, pretože KOZ má bližšie k opozičnej strane Smer-SD. „Nie, toto odmietam,“ povedal.Minister práce sa so zamestnávateľmi nakoniec dohodol, že sa minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Odborári presadzovali sumu 656 eur, ako to predpokladá súčasné znenie zákona o minimálnej mzde.