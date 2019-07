Malta prijme 65 migrantov, ktorí sú od piatku uviaznutí na lodi

Loď talianskej humanitárnej organizácie Mediterranea Saving Humans, na palube ktorej sa nachádza vyše 40 zachránených migrantov zmenila kurz a mieri na Maltu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 7. júla (TASR) - Maltská vláda oznámila, že prijme 65 migrantov zo záchrannej lode Alan Kurdi, ale s tým, že budú "okamžite" presídlení do iných krajín Európskej únie.Maltská vláda uviedla, že sa tak rozhodla po. Migranti, vrátane troch, ktorí potrebujú neodkladnú lekársku starostlivosť, budú odvezení do maltského prístavu a, uviedla maltská vláda.Záchrannú loď prevádzkuje nemecká charitatívna organizácia Sea-Eye. Posádka lode zachránila skupinu migrantov v piatok pri brehoch Líbye.Plavidlo malo pôvodne zakotviť na juhotalianskom ostrove Lampedusa, no zabránil mu v tom tvrdý postoj talianskeho vicepremiéra a ministra vnútra Mattea Salviniho. Na Twitteri aktivisti napísali, že loď Alan Kurdi včera zmenila kurz a vydala sa smerom k Malte.