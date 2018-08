Malta sa od stredy stane v poradí 22. členom Európskej prokuratúry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala skutočnosť, že len týždeň po tom, čo sa Holandsko stalo členom Európskej prokuratúry (EPPO), môže potvrdiť Maltu ako v poradí 22. člena tohto mechanizmu posilnenej spolupráce.Na zriadení Európskej prokuratúry sa v roku 2017 dohodlo 20 členských štátov Únie. EPPO so sídlom v Luxemburgu bude vyšetrovať, stíhať a posielať pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie.EPPO má už do konca roka 2020 stíhať prípady korupcie, pranie špinavých peňazí a tiež cezhraničné podvody s DPH s hodnotou nad desať miliónov eur.Eurokomisárka pre spravodlivosť, rodovú rovnosť a ochranu spotrebiteľov Věra Jourová v tejto súvislosti pripomenula, že pred mesiacom sa stretla s maltskými orgánmi, ktoré potvrdili svoj záväzok bojovať proti zločinom spájaným so zneužívaním rozpočtu EÚ.uviedla Jourová v správe pre médiá.Mimo EPPO - okrem Spojeného kráľovstva, ktoré sa koncom marca 2019 chystá opustiť Úniu - sú Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko. Tieto krajiny sa však môžu kedykoľvek pripojiť, ak prejavia politickú vôľu.Rozhodnutie o pričlenení Malty do EPPO bude zverejnené v stredu (8.8) v Úradnom vestníku EÚ.