Malta zachránila 70 migrantov z motorového člna

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 18. augusta (TASR) - Malta zachránila skupinu 61 migrantov z paluby člna, ktorý sa v Stredozemnom mori ocitol v tiesni. Oznámila to v sobotu maltská armáda.uviedol už skôr hovorca maltskej vlády s poukázaním na to, že jeden z migrantov bol v bezvedomí.Záchrana prišla niekoľko hodín po tom, ako taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini zverejnil na sociálnej sieti fotografiu preplneného člna smerujúceho v Stredozemnom mori na sever.napísal Salvini v tvíte.Taliansko a Malta sa dostali do sporov ohľadom toho, kto má prijímať migrantov zachránených na mori, pripomína v správe agentúra DPA.