Streda 4.2.2026
Kultúra Knižné novinky
04. februára 2026
04. februára 2026
Malý dinosaurus, veľký hnev a ešte väčšie ponaučenie. Detská kniha, ktorá pomáha
Veršovaný príbeh o malom dinosaurovi s veľkým hnevom pomáha deťom pomenovať pocity, ktoré ešte nevedia správne uchopiť. Ideálne čítanie pre najmenších aj ich rodičov.
Dupkosaurus sa jedného rána zobudí z krásneho sna a teší sa na nový deň. Všetko nasvedčuje tomu, že ho čaká príjemné dinosaurie dobrodružstvo. No veľmi rýchlo sa ukáže, že realita je iná. Nezbedný brat ho provokuje, raňajky nechutia tak, ako by mali, a každá drobnosť sa mení na ďalší dôvod na frustráciu.
Presne v týchto momentoch sa v Dupkosaurovi začína hromadiť hnev. Spočiatku nenápadný, no s každou ďalšou nepríjemnosťou silnie, až napokon vybuchne v dupot, rev a veľké dinosaurie zúfalstvo. Autorka veľmi presne vystihuje mechanizmus, ktorý poznajú nielen deti, ale aj dospelí – keď sa emócie neventilujú včas, narastajú a ovládnu správanie.
Dôležitou súčasťou príbehu je to, že Dupkosaurus svojím správaním neubližuje len sebe, ale aj okoliu. Jeho výbuch zasiahne brata, rodinu a najmä mamu, ktorá sa snaží situáciu zvládnuť s pokojom a láskavosťou. Práve tento moment dodáva knihe silný emocionálny rozmer. Deti si uvedomujú, že ich nálady majú vplyv na druhých.
Rachel Bright nepoučuje ani nekára. Namiesto toho necháva malého čitateľa sledovať dôsledky správania hlavného hrdinu a prirodzene ho vedie k pochopeniu, že hnev je normálny pocit, no je dôležité vedieť ho zvládnuť. Príbeh deťom nenápadne ukazuje jednoduché stratégie zvládania emócií – spomalenie, uvedomenie si pocitov, empatiu voči sebe aj ostatným. Vďaka veršovanej forme sa tieto myšlienky ľahko zapamätajú a prirodzene sa stávajú súčasťou čítania.
Kniha je určená deťom od troch rokov, teda v období, keď sa deti učia pomenúvať emócie a regulovať svoje správanie. Práve v tomto veku je vizuálna a jazyková jednoduchosť obrovskou výhodou.
Rachel Bright patrí medzi najobľúbenejšie autorky detských kníh súčasnosti. Slovenskí čitatelia ju poznajú vďaka titulom Lev v srdci, Koala, ktorá môže, Veveričky, čo sa škriepili, Veľryba, čo chcela viac či Vĺčikova cesta domov. Vo všetkých svojich knihách sa venuje témam emócií, sebavedomia, vzťahov a empatie – vždy primerane veku detí a s veľkou dávkou láskavosti.
Ak hľadáte knihu, ktorá deti nielen zabaví, ale aj niečo dôležité naučí, Dupkosaurus je výbornou voľbou. Je pre deti, rodičov aj všetkých, ktorí chcú, aby veľké pocity dostali malé, láskavé pochopenie.
