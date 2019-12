Malým pacientom v Žiari nad Hronom sa budú venovať dobrovoľníci

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Žiar nad Hronom 11. decembra (TASR) - Malým pacientom hospitalizovaným v žiarskej Nemocnici Svet zdravia budú chvíle spríjemňovať dobrovoľníci. Nemocnica v stredu odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň. Ten vznikol ešte v roku 2016, keď sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a Banskej Štiavnici. Postupne sa pridávali ďalšie, žiarska nemocnica je v poradí trinásta.uviedla Tatiana Kosťová, autorka a garantka projektu.Svoju aktivitu dobrovoľníci v žiarskej nemocnici zamerajú primárne na pacientov na detskom oddelení. Celý priebeh návštevy bude prispôsobený ich predstavám a zdravotnému stavu. Môže ísť o tichú prítomnosť, rozhovor, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé dielne. Okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie pri príležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš, Vianoce či Veľká noc.V rámci centra Krajší deň sa v žiarskej nemocnici vyškolilo už 20 dobrovoľníkov. V nemocnici im je k dispozícii jeden zamestnanec ako ich koordinátor, ktorý súčasne spolupracuje s inštitúciami a s organizáciami v meste.Pomáha dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, venuje sa dobrovoľníkom pri zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z pôsobenia v nemocnici. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku.Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia informovala, že minulý rok projekt prebiehal v celkovo desiatich nemocniciach spoločnosti – v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Partizánskom a Dunajskej Strede. Tento rok sa doň zapojila aj topoľčianska a galantská nemocnica.priblížila Fedáková s tým, že okrem pravidelných dobrovoľníkov do nemocnice prichádzajú počas jednorazových akcií aj nárazoví dobrovoľníci.