Mám stále veľké bolesti, povedal Sagan po 20. etape Tour de France 2018

ESPELETTE 28. júla - Slovenský cyklista Peter Sagan zvládol predposledný krok k zisku svojho šiesteho dresu na Tour de France.

Teší sa na poslednú etapu

V sobotňajšej 20. etape, ktorou bola individuálnej časovka zo Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette (31 km), bolo jeho hlavným cieľom dôjsť do cieľa v limite. Vzhľadom na svoje priority ajnemal trojnásobný majster sveta v jazde proti chronometru iné výkonnostné ambície."Som rád, že som dokončil túto časovku a teším sa na zajtrajšiu poslednú etapu Tour de France. Cítim sa o trochu lepšie, ale aj tak mám stále veľké bolesti a potrebujem sa ešte zotaviť do ďalších pretekov," uviedol Sagan na svojom facebookovom profile.

Vyrovná sa legendárnemu Zabelovi





Z triumfu sa v sobotu tešil Holanďan Tom Dumoulin z tímu Sunweb, druhý o sekundu skončil britský cyklista Chris Froome zo Sky a tretím miestom sia líderskú pozíciu na 105. ročníku "starej dámy" udržal Geraint Thomas.Sagan za najlepšími výrazne zaostal a celkovo ho klasifikovali na 135. mieste s odstupom 7:11 min za víťazom. V nedeľu na Elyzejských poliach v Paríži sa však vyrovná historickému lídrovi Nemcovi Erikovi Zabelovi v počte získaných zelených dresov vna Tour de France.