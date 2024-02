MAN automatizuje výrobnú logistiku pomocou 12 robotov Magazino SOTO

O spoločnosti Magazino

28.2.2024 (SITA.sk) - Automatizácia zásobovania materiálom v závode na výrobu motorov v Norimbergu.Mníchovská spoločnosť Magazino zaoberajúca sa robotizáciou, ktorá patrí spoločnosti Jungheinrich , získala v závode spoločnosti MAN v Norimbergu svojho nového fleetového zákazníka pre roboty SOTO. Mobilný robot SOTO dokáže automatizovať zásobovanie materiálom medzi skladom a montážnou linkou, pričom plne autonómne prepravuje malé nosiče nákladu (SLCs). Po jednoročnom pilotnom projekte bude od jesene tohto roka celý proces zásobovania pre montáž motorov a budúcu výrobu batérií automatizovaný pomocou dvanástich robotov SOTO.Spoločnosti Magazino a MAN veľmi úzko spolupracujú v oblasti automatizácie logistiky od roku 2019 a už vo fáze vývoja robotov SOTO spojili svoje špecifické odborné znalosti. Funkcionalita robotov bola počas jednoročnej pilotnej fázy dôkladne preverená a optimalizovaná v ostrej prevádzke. Na základe tohto úspešného testovania sa závod MAN v Norimbergu rozhodol nasadiť flotilu dvanástich robotov SOTO, aby tak kompletne zautomatizoval logistiku drobných dielov.Simon Becker, projektový manažér spoločnosti MAN, povedal: "Zavedenie systému SOTO je ďalším krokom do budúcnosti logistiky v rámci udržiavania nášho závodu v Norimbergu na technologickej špičke. Vďaka systému SOTO je teraz plne automatizovaný aj proces zásobovania malými nosičmi nákladu. Tieto roboty sú preto príkladom aj pre prebiehajúcu digitalizáciu a automatizáciu logistiky nášho závodu a prispievajú tak k našej celkovej stratégii. Je pôsobivé vidieť, ako efektívne a harmonicky dokážu ľudia a roboty spolupracovať. Rozhodnutie zaviesť roboty SOTO je výsledkom dlhoročnej dôveryhodnej spolupráce so spoločnosťou Magazino a je hmatateľným dôkazom nášho záväzku k neustálemu zdokonaľovaniu nášho technologického vybavenia."Markus Ruder, projektový manažér v Magazino pre spoločný projekt so spoločnosťou MAN, opísal cieľový proces takto: "Roboty SOTO samostatne spolupracujú s malými nosičmi nákladu v automatizovanom sklade pre drobný tovar (miniload), pričom každý robot privezie na jednotlivé montážne linky až 18 kontajnerov naraz. Pracujú v rovnakom prostredí ako ľudia a iné mobilné roboty. Roboty SOTO na montážnej linke priamo do regálov umiestňujú kontajnery, ktoré v súčasnosti vážia 12 kg. Pracovník má potom pohodlný prístup k jednotlivým dielom na montáž na opačnej strane regálu. Robot SOTO tiež samostatne vyberá prázdne kontajnery a odnáša ich na centrálne zberné miesto."V norimberskom závode sa používajú štandardné formáty kontajnerov podľa normy VDA, Nemeckého združenia automobilového priemyslu. Adaptívne chápadlo robota sa dokáže automaticky prispôsobiť príslušnej veľkosti kontajnera a, podobne ako ľudia, flexibilne sa pohybovať aj v rôznych výškach prepravných regálov. Robot používa na identifikáciu strojovo čitateľné kódy na regáloch a štítky na kontajneroch. Príkazy na prepravu prijíma priamo zo systému riadenia skladu.Zatiaľ čo montážne linky vo výrobnom priemysle sú dnes vysoko automatizované, zásoby sa v prevažnej väčšine skladov stále dopĺňajú ručne. Predchádzajúce riešenia, ako sú vlečné vlaky alebo jednoduché automatizovane riadené vozíky (AGV), nepriniesli úplnú automatizáciu tohto procesu, pretože na nakládku a vykládku bol stále potrebný manuálny vstup operátora. V norimberskom závode spoločnosti MAN sa malé nosiče nákladu po dodaní už automaticky depaletizujú a uskladňujú v automatizovanom sklade miniload. So systémom SOTO teraz spoločnosť MAN automatizuje "poslednú míľu" v procese zásobovania malými nosičmi nákladu. Cieľom je, aby prvým priamym ľudským článkom v procese boli montážni pracovníci, ktorí presúvajú prázdne malé nosiče nákladu z plného žľabu do prázdneho žľabu regálu, odkiaľ robot opäť odoberie príslušný kontajner.Robot SOTO spája tieto základné kroky logistického procesu do jedného plne autonómneho riešenia: vyzdvihnutie malých nosičov nákladu rôznych veľkostí zo skladu, autonómna preprava niekoľkých malých nosičov nákladu od zdroja a dodávka do priebežných regálov v blízkosti linky v rôznych výškach. Dokáže aj zbierať prázdne a rotovať malé nosiče nákladu. V existujúcich prostrediach robot bezpečne pracuje na rovnakej ploche ako operátori. Tieto schopnosti robota SOTO jednoznačne odlišujú od iných dostupných riešení na trhu a po prvýkrát umožňujú skutočne komplexnú automatizáciu pri zásobovaní materiálom pomocou malých nosičov nákladu.Spoločnosť Magazino GmbH navrhuje a vyrába inteligentné mobilné roboty, ktoré dokážu vnímať svoje okolie a robiť vlastné rozhodnutia. Spoločnosť Magazino GmbH navrhuje a vyrába inteligentné mobilné roboty, ktoré dokážu vnímať svoje okolie a robiť vlastné rozhodnutia. Autonómne roboty pracujú paralelne s ľuďmi a robia procesy v oblasti elektronického obchodu a výrobnej logistiky flexibilnejšími a efektívnejšími. S viac ako 130 zamestnancami v Mníchove má Magazino najväčší tím pokročilých robotov v Európe. Spoločnosť Magazino je od roku 2023 dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve spoločnosti Jungheinrich AG.Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov intralogistických riešení je spoločnosť Jungheinrich už 70 rokov na poprednej pozícii vo vývoji inovatívnych a udržateľných produktov a riešení pre materiálové toky. Ako priekopník v tomto odvetví sa tento rodinný podnik so sídlom v Hamburgu usiluje o vytvorenie skladu budúcnosti. V roku 2022 dosiahla spoločnosť Jungheinrich a jej zamestnanci s približne 20 000 pracovníkmi tržby vo výške 4,76 miliardy eur. Súčasťou jej globálnej siete je 12 výrobných závodov, ako aj servisné a predajné spoločnosti v 42 krajinách. Akcie spoločnosti sú kótované na burze MDAX.