Man City obhájil anglický titul, Dúbravka na záver s čistým kontom

Hráči ManCity - archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

38. kolo:



Brighton & Hove Albion - Manchester City 1:4 (1:2)



Góly: 27. Murray - 28. Agüero, 38. Laporte, 63. Mahrez, 72. Gündogan







FC Burnley - FC Arsenal 1:3 (0:0)



Góly: 65. Barnes - 52. a 63. Aubameyang, 90.+4 Nketiah







Crystal Palace - AFC Bournemouth 5:3 (3:1)



Góly: 24. a 32. Batshuayi, 37. Simpson (vlastný), 65. Van Aanholt, 80. Townsend - 45. Lerma, 56. Ibe, 73. King







FC Fulham - Newcastle United 0:4 (0:2)



Góly: 9. Shelvey, 11. Perez, 61. Schar, 90. Rondon



/Martin Dúbravka (Newcastle) odchytal celé stretnutie/







Leicester City - FC Chelsea 0:0







FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0)



Góly: 17. a 81. Mane







Manchester United - Cardiff City 0:2 (0:1)



Góly: 23. a 54. Mendez-Laing (prvý z 11 m)







FC Southampton - Huddersfield Town 1:1 (1:0)



Góly: 41. Redmond - 55. Pritchard







Tottenham Hotspur - FC Everton 2:2 (1:0)



Góly: 3. Dier, 73. Eriksen - 69. Walcott, 72. Tosun







FC Watford - West Ham United 1:4 (0:2) Góly: 46. Deulofeu - 15. a 78. Noble (druhý z 11 m), 39. Lanzini, 71. Arnautovič. ČK: 48. Holebas (Watford)



Londýn 12. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City obhájili prvýkrát v klubovej histórii anglický titul. Prvenstvo v Premier League 2018/2019 si zabezpečili víťazstvom v nedeľňajšom stretnutí záverečného 38. kola na trávniku Brighton & Hove Albion 4:1. Skončili o bod pred FC Liverpool, ktorý doma zdolal Wolverhampton Wanderers 2:0.Obhajcovia titulu síce prehrávali 0:1, ale stav otočili už do prestávky gólmi Sergia Agüera a Aymerica Laporteho. Po zmene strán potvrdili úspech Riyad Mahrez a Ilkay Gündogan a "Citizens" sa radujú po šiesty raz, keď nadviazali na trofeje z rokov 1937, 1968, 2012, 2014 a 2018. Liverpoolčania zdolali Wolves dvoma zásahmi Sadia Maneho, za celú ligovú sezónu prehrali jediný duel - 3. januára na pôde Man City - ani 97 bodov im však nestačilo na zisk prvého titulu od roku 1990. V tomto ročníku ešte môžu siahnuť na významnú trofej, keďže 1. júna nastúpia na finále Ligy majstrov proti Tottenhamu Hotspur.Okrem Man City a LFC sa do budúcej edície LM prebojovali aj londýnska Chelsea na treťom a Tottenham na štvrtom mieste. Londýnsky Arsenal skončil na piatej priečke a čaká naň Európska liga, pokiaľ 29. mája netriumfuje nad Chelsea vo finále druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. Tú si s určitosťou zahrá šiesty Manchester United. Slovenský brankár Martin Dúbravka si na záver pripísal čisté konto, jeho Newcastle United zvíťazil na ihrisku Fulhamu 4:0 a obsadil trinástu pozíciu.Do druhej ligy zostúpia Cardiff City, FC Fulham a Huddersfield Town, v PL 2019/2020 sa predstavia Norwich City a Sheffield United, o zostávajúcu miestenku sa súperí v play off. Aston Villa zdolala v úvodnom zápase semifinále West Bromwich Albion 2:1 a Leeds United uspel na trávniku Derby County 1:0. Odvety sú na programe 14. a 15. mája, finále sa uskutoční 27. mája vo Wembley.