Manažér o Kelemenovi: Coyotes čaká prestavba, to mu hrá do karát

Slovenského hokejového útočníka Miloša Kelemena sledovalo počas sezóny 2021/2022 viacero skautov z NHL, pričom najväčší záujem prejavil klub Arizona Coyotes. Práve s "kojotmi" sa slovenský krídelník dohodol na spolupráci, ktorú síce klub ešte oficiálne nepotvrdil, no v BK Mladá Boleslav to považujú za hotovú vec.





"Miloš spravil veľký pokrok a vybojoval si zmluvu v NHL. Zaslúžil si ju a my mu ju prajeme," povedal športový manažér mladoboleslavského klubu Radim Vrbata pre TASR. Kelemen prišiel do Mladej Boleslavi pred sezónou 2021/2022 po tom, čo s HKM Zvolen získal slovenský titul. V základnej časti českej extraligy odohral 44 zápasov, v ktorých získal 18 bodov (5+13). Jeho renomé však postupne gradovalo, keď po účasti na ZOH v Pekingu zavŕšenej senzačným bronzom zažiaril v play off. V 14 zápasoch strelil 9 gólov, ku ktorým pridal 3 asistencie a 7 plusových bodov. "Zaujal tým, čo ukázal počas sezóny a najmä v play off. Má energiu, je dobre stavaný a pohybuje sa v priestoroch, v ktorých to bolí. V nich je schopný nájsť si puky a dávať góly. Presvedčil kombináciou týchto vlastností," povedal Vrbata.Bývalý český reprezentant odohral v NHL takmer 1100 zápasov a v organizácii Coyotes pôsobil v troch etapách kariéry. Kelemena však bývalému zamestnávateľovi nepodsúval. "Je to hlavne Milošova zásluha a toho, ako sa on prezentoval. My sme si ho vyhliadli na základe určitých vecí, videli sme v ňom potenciál. Naša predstava bola, aby nám pomohol ešte jednu sezónu a potom šiel do NHL, ale spravil taký pokrok, že si zmluvu v NHL vybojoval už teraz. Na naše zápasy sa chodili pozerať viacerí skauti, viacerí sa zamerali primárne na Miloša, ale máme aj obrancu Davida Moravca, ktorý pôjde na draft, takže skautov sa u nás vystriedalo naozaj dosť. Záujem Arizony o Miloša bol najväčší," prezradil Vrbata.V prípade Kelemena by malo ísť o dvojcestný dvojročný kontrakt, ktorý naznačuje dlhodobé plány klubu so slovenským krídelníkom. "Neviem, či sa hneď na jeseň presadí do NHL, ale v NHL nikdy neviete. Do karát mu hrá fakt, že ide o Arizonu, ktorú čaká prestavba. Klub pôjde cestou mladších hráčov a veľmi dobre vie, prečo si berie Miloša. Určite s ním majú konkrétne plány. Aj keby začal na farme, tak by to vôbec nebol problém. Naopak, získal by priestor adaptovať sa na zámorský štýl hokeja a život v Amerike. Mohlo by ho to pripraviť na to, aby sa správne chopil šance, keby prišla. Niekedy je to aj lepšie, než priamo naskočiť do NHL. Hráč tam tvrdo na sebe pracuje, je nútený adaptovať sa," uviedol Vrbata.Slovenskému útočníkovi k záujmu z NHL pomohli účasť na ZOH a aj vydarená vyraďovacia časť v českej extralige, ale: "Arizona ho mala vyhliadnutého už pred olympiádou. V play off posunul svoje výkony ešte o triedu vyššie, ale aj počas sezóny bol pre nás dôležitý hráč. Mal dobrý štart do sezóny, rovnako ako celý tím. Potom sa zviezol s celým mužstvom, ktoré v určitej fáze sezóny nepodávalo najlepšie výkony. V play off sa ukázalo, aký dôležitý bol pre nás," povedal Vrbata pre TASR.Kelemen môže ísť v šľapajach Čechov Davida Ritticha či Radima Zohornu, ktorí sa v nedávnej minulosti posunuli z Mladej Boleslavi priamo do NHL. Klub bol odrazový mostík aj pre slovenského útočníka Pavla Skalického, ktorý druhú sezónu pôsobí vo fínskom klube Lukko Rauma. "Bol to náš cieľ, keď sme aj so športovým manažérom A-mužstva Václavom Nedorostom prišli do tohto klubu. Nemôžeme si dovoliť preplácať hráčov, ale ísť cestou, že si vyskautujeme hráčov s potenciálom a dáme im šancu. Príklady ako Radim Zohorna či Miloš Kelemen sú dôkazy cesty, po ktorej ideme," poznamenal Vrbata.