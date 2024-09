Manažéri na Slovensku odrobia z auta až štvrtinu svojho pracovného času, ukázal reprezentatívny prieskum

Prieskum agentúry Focus pre Škoda Auto Slovensko potvrdil pokračujúci trend, že moderní manažéri často pracujú mimo kancelárie, veľa krát z auta



Priemer pracovného času odpracovaného vo vozidle počas bežného týždňa predstavuje až 13 hodín



Až sedem z desiatich opýtaných manažérov je presvedčených, že prácou v automobile ušetria čas, ktorý by musel inak dohnať v kancelárii



Najčastejšie uvádzanou pracovnou aktivitou v aute je telefonovanie, nasleduje vyhľadávanie informácií či posielanie emailov



Moderní manažéri pracujú aj mimo office

Vo vozidle riešia primárne hovory, často si sami aj šoférujú

* Reprezentatívny prieskum exkluzívne pre Škoda Auto Slovensko realizovala agentúra Focus medzi manažérmi súkromných firiem nad 20 zamestnancov v SR. Dotazovaných bolo 319 respondentov formou osobných rozhovorov v období 7. 8. – 15. 8. 2024.

20.9.2024 (SITA.sk) -Najnovší prieskum v prostredí manažérov súkromných firiem nad 20 zamestnancov v SR odhalil, že až štvrtinu zo svojho bežného pracovného týždňa odpracujú v aute či z auta, v priemere až 13 hodín."Pre šesť z desiatich opýtaných je dôležité mať možnosť pracovať v aute, respektíve z auta (60 %). V prostredí tých, ktorí odpracujú v aute týždenne 11 a viac hodín tento podiel predstavuje dokonca 89 %. Až sedem z desiatich manažérov je presvedčených, že prácou v aute ušetrí čas, ktorý by musel dohnať prácou v kancelárii. S týmto tvrdením určite alebo skôr súhlasí 70 % opýtaných. V prostredí tých, ktorí odpracujú v aute týždenne 11 a viac hodín je podiel súhlasných odpovedí až 92 %," približuje Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus.Väčšina oslovených súhlasí s tvrdením, že "vo svete je trend, kde moderní manažéri čoraz častejšie pracujú mimo kancelárie". Určite alebo skôr s tým súhlasilo osem z desiatich opýtaných (84 %). O rozšírenosti práce moderných manažérov mimo kancelárie na Slovensku je presvedčených šesť z desiatich respondentov (62 %).Vysokú mieru podpory má v prieskume aj tvrdenie, že "mimo kancelárie - teda zmenou prostredia, napr. na chate, v parku, v kaviarni, alebo inom mieste - sa dá prísť na lepšie riešenia ako v kancelárii". Určite alebo skôr s ním súhlasí 61 % opýtaných. V prostredí tých, ktorí odpracujú v aute týždenne 11 a viac hodín je podiel súhlasných odpovedí až 73 %."Aj dáta z najnovšieho prieskumu nám jasne ukazujú, aké dôležité je v dnešnej dobe pre manažérov byť flexibilným a samozrejme dostatočne mobilným presunúť sa na pracovné stretnutia alebo aj na inšpiratívne miesta, kde dokážu byť napríklad ešte tvorivejší. Je preto veľmi podstatné, aby mali pre tento účel k dispozícii prostriedky, samozrejmosťou by malo byť moderné, spoľahlivé, bezpečné, pohodlné, priestranné a technologicky výborne vybavené vozidlo," komentuje Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.O tom, že má veľmi dobre pripravené vozidlo na prácu z neho, je presvedčená štvrtina opýtaných (27%), ďalších 47% hodnotí pripravenosť vozidla ako "celkom dobrú".Najčastejšie uvádzanou aktivitou manažérov v aute je telefonovanie (s jedným človekom). Veľmi často resp. často to robia v aute viac ako tri štvrtina opýtaných (77 %). Nasledujú pracovné činnosti ako vyhľadávanie informácií (v celej vzorke 38 %), posielanie emailov (26 %), konferenčné hovory s viacerými ľuďmi (v celej vzorke 23%), príprava dokumentov a podkladov (20 %).Väčšina opýtaných sama šoféruje počas práce v aute/ z auta. Konkrétne, až šesť z desiatich opýtaných (60 %) si vždy alebo takmer vždy sami šoférujú auto počas práce v aute/ z auta. Ďalšia štvrtina opýtaných (27 %) si ho sama šoféruje väčšinou. Takmer tretina (29 %) musí veľmi často alebo často počas šoférovania odstaviť auto na benzínke alebo odpočívadle, aby si urobili nejakú prácu, ktorú nevedia urobiť počas šoférovania - veľmi často takúto situáciu zažíva 8 % opýtaných, dosť často ďalšia pätina (21 %). Ďalšia takmer polovica manažérov (46 %) to robí aspoň z času na čas.