Manchester City čelí vyšetrovaniu za správanie sa hráčov voči arbitrov

Anglická Futbalová asociácia (FA) začala disciplinárne konanie voči Manchestru City v súvislosti s nevhodným správaním sa jeho hráčov voči rozhodcovi v závere nedeľňajšieho ligového šlágra s Tottenhamom (3:3). Stalo sa tak po tom, čo arbiter neponechal výhodu pre Citizens po faule na Erlinga Haalanda, ktorý vysunul do samostatného úniku Jacka Grealisha.





Niekoľko hráčov úradujúceho anglického šampióna nervózne reagovalo na verdikt Simona Hoopera, ktorý podľa nich zmaril veľkú šancu City. Haaland vyjadril svoj hnev aj po záverečnom hvizde, keď opúšťal trávnik a v protestoch pokračoval aj na sociálnej sieti X. Tam zverejnil videozáznam s incidentom spolu s hanlivým slangovým výrazom. Hlavný tréner Pep Guardiola po stretnutí uviedol, že hnev svojho útočníka chápe: "Je trochu sklamaný. Dokonca aj rozhodca, keby hral za Manchester City, tak by bol po tomto sklamaný, to je isté."Manchester City dostal od FA čas na vyjadrenie sa k incidentom do štvrtka tohto týždňa. Informovala agentúra AFP.