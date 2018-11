Manchester City i Chelsea v lige stále bez prehry, Agüero má 150 gólov

Hráč Chelsea Alvaro Morata, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. novembra (TASR) - Manchester City a Chelsea Londýn v nedeľu v domácich dueloch Premier League potvrdili úlohu favorita a v tejto sezóne ešte nenašli v najvyššej anglickej súťaži premožiteľa. Úradujúci šampión Manchester City deklasoval Southampton 6:1 aj vďaka dvom gólom Raheema Sterlinga, rovnako dvoma zásahmi prispel Alvaro Morata k triumfu Chelsea nad Crystal Palace 3:1. City majú na čele tabuľky náskok dvoch bodov pred dvojicou Chelsea, FC Liverpool.tešil sa po zápase Sterling. City rozobrali defenzívu súpera hneď v úvode a trestali každú jej chybu. Za 18 minút viedli už 3:0. Southampton síce z penalty znížil, no zverenci Pepa Guardiolu pridali ďalšie tri zásahy.vyhlásil Guardiola.Druhý gól Manchestru City zaznamenal Sergio Agüero a stal sa tak deviatym hráčom so 150 gólmi v Premier League. Stalo sa tak v jeho 217. zápase a iba Alan Shearer (212) túto métu dosiahol skôr ako on. Aspoň na 150 gólov sa v PL pred Agüerom dostali Shearer (260 gólov), Wayne Rooney (208), Andy Cole (187), Frank Lampard (177), Thierry Henry (175), Robbie Fowler (163), Jermain Defoe (162) a Michael Owen (150).Morata bol hlavnou hviezdou pri triumfe Chelsea nad Crystal Palace 3:1. Španielsky útočník otvoril skóre po polhodine hry a v 65. minúte dosiahol aj víťazný gól svojho tímu. "vyzdvihol kouč Maurizio Sarri výkon Moratu, za ktorého zaplatila Chelsea pred viac ako rokom Realu Madrid rekordnú sumu v histórii klubu - 60 miliónov libier.Morata strelil štyri góly v uplynulých štyroch ligových zápasoch.vyhlásil Španiel. Na rozhodujúci gól mu prihral Eden Hazard, ktorý iba minútu predtým naskočil do hry ako striedajúci hráč. "uviedol pre agentúru AP Sarri.