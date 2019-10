Manchester City neplánuje napriek maródke v zime nakupovať

Tréner Manchestru City Pep Guardiola, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 26. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola tvrdí, že v zimnom prestupovom období nepribudne do tímu úradujúceho anglického majstra žiadna posila.Štyridsaťosemročný Španiel priznal, že mu robia starosti zranenia v obranných radoch. Ľavý obranca Oleksandr Zinčenko by sa mal po operácii kolena vrátiť do hry v decembri a stopér Aymeric Laporte najskôr začiatkom budúceho roka. Aj z toho dôvodu museli v uplynulých dvoch zápasoch zaskakovať v stopérskej dvojici stredopoliari Fernandinho a Rodri.povedal Guardiola.Pri absencii dvojice sa otvára šanca pre Johna Stonesa a Benjamina Mendyho, ktorých dlhodobo trápili zranenia, no pomaly sa vracajú do zápasového kolotoča.citovala Guardiolu agentúra AFP. Okrem spomínaného dua sú dlhodobo zranení aj krídelník Leroy Sané a najnovšie aj stredopoliar Rodri, ktorý si v utorkovom domácom zápase Ligy majstrov proti Atalante Bergamo (5:1) privodil zranenie stehenného svalu.