Manchester City remizoval v šlágri 2. kola s Tottenhamom

Futbalista Manchestru City Raheem Sterling sa teší po strelení gólu v sobotňajšom dueli 2. kola anglickej Premier LeagueManchester City - Tottenham v Manchestri 17. augusta 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Premier League - 2. kolo:



Arsenal Londýn – FC Burnley 2:1 (1:1)



Góly: 13. Lacazette, 64. Aubameyang – 43. Barnes





Aston Villa – AFC Bournemouth 1:2 (0:2)



Góly: 71. Douglas Luiz – 2. King (z 11 m), 12. Wilson





Brighton & Hove Albion - West Ham United 1:1 (0:0)



Góly: 65. Trossard – 61. Chicharito





FC Everton – FC Watford 1:0 (1:0)



Gól: 11. Bernard





Norwich City – Newcastle United 3:1 (1:0)



Góly: 32., 63. a 75. Pukki - 90.+4 Shelvey



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/





FC Southampton – FC Liverpool 1:2 (0:1)



Góly: 45.+1 Mané, 71. Firmino





Manchester City – Tottenham Hotspur 2:2 (2:1)



Góly: 20. Sterling, 35. Agüero – 23. Lamela, 56. Lucas Moura



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. augusta (TASR) - Futbalisti obhajcu titulu Manchestru City remizovali v sobotňajšom šlágri 2. kola anglickej Premier League doma s Tottenhamom Hotspur 2:2. Oba tímy majú na konte štyri body.Manchester City na svojom trávniku dvakrát viedol, no napriek výraznej hernej i streleckej prevahe na tri body nedosiahol. Skóre otvoril v 20. minúte hlavou Raheem Sterling, už o tri minúty neskôr ale vyrovnal Erik Lamela. Sergio Agüero potom upravil na 2:1 z pohľadu domácich, no v 56. minúte Lucas Moura po rohovom kope stanovil presnou hlavičkou konečné skóre. V nadstavenom čase mohli domáci rozhodnúť, no zásah striedajúceho Gabriela Jesusa neplatil po videokonzultácii pre predchádzajúcu ruku.Arsenal Londýn zvíťazil doma nad Burnley 2:1. O jeho triumfe rozhodol v druhom polčase Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal sa ujal vedenia v 13. minúte, keď Alexandre Lacazette ležiac poslal loptu pomedzi nohy brankára Nicka Popea. Ešte do prestávky síce vyrovnal Ashley Barnes, no Aubameyang v 64. minúte strelou z hranice šestnástky rozhodol o triumfe favorita. Arsenal tak má po dvoch dueloch na konte plný počet bodov.Stopercentný je zatiaľ aj vicemajster FC Liverpool. V sobotu vyhral na ihrisku Southamptonu 2:1, keď sa o jeho góly postarali Sadio Mané a Roberto Firmino. Liverpool vyrovnal klubový rekord 11 ligových triumfov za sebou.Na prvý bod stále čaká Newcastle United, ktorý prehral na ihrisku Norwichu City 1:3. Hrdinom domácich bol fínsky útočník Teemu Pukki, ktorý slovenského brankára v službách Newcastle Martina Dúbravku prekonal trikrát. Jediný zásah hostí zaznamenal až v nadstavení Jonjo Shelvey.