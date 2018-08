Manchester City vyhrali Anglický superpohár

Ilustračná snímka, FOTO TASR /AP Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumár - Community Shield (Wembley):



Chelsea Londýn - Manchester City 0:2 (0:1)



Góly: 13. a 58. Agüero, rozhodoval: Moss



Chelsea: Caballero – Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso – Jorginho, Fabregas (59. Drinkwater), Barkley – Pedro (79. Moses), Morata (69. Abraham), Hudson-Odoi (59. Willian)



Manchester City: Bravo – Walker, Stones (90+5. Gomes), Laporte (87. Otamendi), Mendy – Fernandinho – B. Silva, Mahrez (68. Jesus), Foden (76. Diaz), Sane (46. Gündogan) – Agüero (80. Kompany)

Prehľad víťazov Community Shield od r. 2000:

2000 Chelsea Londýn

2001 FC Liverpool

2002 Arsenal Londýn

2003 Manchester United'

2004 Arsenal Londýn

2005 Chelsea Londýn

2006 FC Liverpool

2007 Manchester United

2008 Manchester United

2009 Chelsea Londýn

2010 Manchester United

2011 Manchester United

2012 Manchester City

2013 Manchester United

2014 Arsenal Londýn

2015 Arsenal Londýn

2016 Manchester United

2017 Arsenal Londýn

2018 Manchester City



Zoznam najčastejších držiteľov Community Shield:



21 Manchester United



15 FC Liverpool, Arsenal Londýn



9 FC Everton



7 Tottenham Hotspur



5 Manchester City

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa stali piatykrát v histórii víťazmi Anglického superpohára. V nedeľňajšom zápase Community Shield vo Wembley zdolali londýnsku Chelsea 2:0 a získali prvú trofej v novej sezóne. O triumfe úradujúceho anglického majstra nad držiteľom FA Cup-u rozhodol dvomi gólmi argentínsky útočník Sergio Agüero.V úvode zápasu sa hral opatrný futbal a dianie sa odohrávalo medzi šestnástkami. V 13. minúte sa však po prieniku Fodena dostal k lopte nekrytý Agüero a strelou z hranice šestnástky poslal "Citizens" do vedenia. Chelsea aj po inkasovanom góle pokračovala v zdĺhavej rozohrávke, v jej hre chýbal moment prekvapenia. V nadstavenom čase prvého polčasu mohli "The Blues" vyrovnať po zaváhaní Brava, čílsky brankár sa však napokon zmocnil lopty skôr ako dobiehajúci Morata.Krátko po zmene strán mohol zvýšiť náskok Manchestru City Agüero, no namiesto strely volil kľučku na Caballera. Argentínsky kanonier sa však dočkal v 58. minúte, keď zužitkoval prihrávku Bernarda Silvu a trafil z prvej presne k žrdi. V 72. minúte mohol Agüero svoj kvalitný výkon korunovať herrikom, no pri jeho voleji sa vyznamenal Caballero. Chelsea bola v útoku naďalej bezzubá, oživenie nepriniesli ani príchody Williana s Mosesom a tak sa vo Wembley zrodilo víťazstvo šampióna Premier League.