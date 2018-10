Manchester United čelí trestu od UEFA za neskorý príchod na štadión

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Nyon 3. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United čelí trestu od disciplinárnej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) za neskorý príchod na štadión pred utorňajším domácim zápasom Ligy majstrov proti Valencii (0:0). Informovala o tom agentúra AP.Podľa pravidiel mali byť oba tímy v dejisku stretnutia najneskôr 75 minút pred duelom, "červení diabli" však dorazili na Old Trafford len necelú trištvrte hodinu pred plánovaným úvodným výkopom a duel tak odštartoval o päť minút neskôr. Disciplinárna komisia UEFA sa bude zaoberať prípadom 18. októbra."Dúfali sme, že 30 minút z hotela na štadión bude stačiť, inokedy to tak je. Tentoraz nás ale polícia odmietla sprevádzať," povedal Mourinho podľa britských médií. "Trvalo nám to 75 minút. UEFA bola ohľaduplná, rovnako aj rozhodca, a dovolili nám nastúpiť na zápas o päť minút neskôr. Potrebovali sme totiž istý čas na prípravu." Autobus uviazol v zápche a cesta mu tak trvala o 45 minút dlhšie ako zvyčajne.Manchesterská polícia v reakcii na slová Mourinha uviedla, že rozhodnutie nesprevádzať autobus s hráčmi United bolo súčasťou vynútenej zmeny v protokole, ktorá ale bola konzultovaná s funkcionármi klubu a tí o nej vopred vedeli.