Manchester United sa dohodol na prestupe Bryana Mbeuma z Brentfordu za 65 miliónov libier

Tretia letná posila United

Mbeumo odohral v Brentforde 242 zápasov

19.7.2025 (SITA.sk) - Anglický futbalový klub Manchester United sa podľa britských médií dohodol na prestupe kamerunského krídelníka Bryana Mbeuma z Brentfordu za 65 miliónov libier. Mbeumo, ktorý v minulej sezóne 2024/2025 strelil 20 gólov v 38 zápasoch Premier League, zaujal trénera Rúbena Amorima , ktorý pokračuje v prestavbe ofenzívy United.O 25-ročného Mbeuma mal záujem aj Tottenham Hotspur , no United uspeli vďaka vylepšenej ponuke po tom, čo Brentford odmietol ich predchádzajúce dve ponuky. Súčasťou dohody sú aj možné bonusy vo výške šesť miliónov libier.Mbeumo by mal čoskoro absolvovať lekársku prehliadku a pripojiť sa k tímu na predsezónnom turné v USA. Mbeumo sa stane treťou letnou posilou United po príchode brazílskeho útočníka Matheusa Cunhu Wolverhamptonu Wanderers a mladého paraguajského obrancu Diega Leóna zo Cerro Porteňo.Amorim sa snaží oživiť útok po nevýraznej sezóne, v ktorej United skončili až na 15. mieste a prehrali finále Európskej ligy s Tottenhamom 0:1. Hlavní útočníci Rasmus Höjlund a Joshua Zirkzee sa v minulej sezóne trápili a Amorim údajne odporučil Alejandrovi Garnachovi hľadať si nový klub, pričom Marcus Rashford Jadon Sancho by mali po hosťovaniach tiež odísť.Mbeumo, ktorý v Brentforde odohral 242 zápasov s bilanciou 70 gólov a 51 asistencií, je univerzálny hráč schopný nastúpiť na krídle aj v strede útoku. Jeho rýchlosť, kreativita a efektivita by mali výrazne posilniť ofenzívu United.