Manchester United zdolal Newcastle United 4:1

Futbalista Crystalu Palace James Tomkins (vľavo) a brankár West Hamu United Roberto bojujú o loptu v zápase 19. kola Premier League Crystal Palace - West Ham United v Londýne 26. decembra 2019.

Premier League - 19. kolo:



FC Tottenham Hotspur – FC Brighton & Hove Albion 2:1 (0:1)



Góly: 53. Kane, 72. Alli - 37. Webster







AFC Bournemouth – Arsenal Londýn 1:1 (1:0)



Góly: 35. Gosling – 63. Aubameyang







Aston Villa - Norwich City 1:0 (0:0)



Gól: 64. Hourihane







Chelsea Londýn - FC Southampton 0:2 (0:1)



Góly: 31. Obafemi, 73. Redmont







Crystal Palace – West Ham United 2:1 (0:0)



Góly: 68. Kouyaté, 90. Ayew – 57. Snodgrass







FC Everton – FC Burnley 1:0 (0:0)



Gól: 80. Calvert-Lewin







Sheffield United – FC Watford 1:1 (1:1)



Góly: 36. Norwood (z 11 m) – 27. Deulofeu







Manchester United - Newcastle United 4:1 (3:1)



Góly: 24. a 51. Martial, 36. Grenwood, 41. Rashford – 17. Longstaff



/za hostí M. Dúbravka odchytal celé stretnutie/

Londýn 26. decembra (TASR) - Vo štvrtkovom stretnutí 19. kola najvyššej anglickej futbalovej ligy nadelil Manchester United na tradičný Boxing Day Newcastlu so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom gólovú nádielku 4:1.Na Old Trafford ako prvé udreli "straky" a Matthew Longstaff strelou po zemi otvoril gólový účet duelu. Nápor Manchestru však priniesol ovocie ešte do polčasovej prestávky v podobe troch presných zásahov. V 24. minúte bol Dúbravka prikrátky na strelu Anthonyho Martiala, v 36. minúte pomohol teč obrancu a brvno Masonovi Greenwoodovi a v 41. minúte poslal loptu hlavou za Dúbravkov chrbát Marcus Rashford. Po zmene strán stanovil konečný výsledok autor prvého gólu Martial.Futbalisti Tottenhamu Hotspur zdolali vo štvrtkovom domácom stretnutí 19. kola najvyššej anglickej súťaže Brighton & Hove Albion 2:1. V druhom polčase otočili skóre Harry Kane a Dele Alli.Premiéra nového trénera Arsenalu Mikela Artetu na tradičný Boxing Day skončila remízou na ihrisku AFC Bournemouth 1:1. V súboji nováčikov o záchranu medzi Aston Villou a Norwichom sa z víťazstva 1:0 tešili domáci.Nový tréner Evertonu Carlo Ancelotti začal víťazne, jeho zverenci doma zdolali FC Burnley 1:0. Rozhodol o tom gól Dominica Calverta-Lewina v 80. minúte a Everton sa dostal na 13. miesto, štyri body nad zónu zostupu.Chelsea neokúsila na druhý sviatok vianočný trpkú chuť prehry v posledných štrnástich dueloch. Tentoraz však na Stamford Bridge úradoval Southampton, ktorý zdolal "The Blues" 2:0.