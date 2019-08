Manchester United získal iba 16-ročného Mejbriho z Monaka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 11. augusta (TASR) - Boj o iba 16-ročného talentovaného stredopoliara Hannibala Mejbriho vyhral anglický futbalový klub Manchester United. Ten ho získal z AS Monaco za maximálne 9,3 milióna eur, keď polovicu sumy poslal na účet teraz a ďalšie prostriedky sú zakotvené ako potencionálne bonusy.O francúzskeho mládežníckeho reprezentanta Mejbriho mali záujem aj Manchester City, Liverpool, Bayern Mníchov a Lyon. Do United prestúpi definitívne v januári, keď dovŕši 17 rokov. Manchesterský klub potvrdil aj príchod ďalších troch futbalistov do 18 rokov, sú nimi Dillon Hoogewerf z Ajaxu, Mateo Mejia z Realu Zaragoza a brankár Johan Guadagno zo švédskeho celku IF Brommapojkarna. Informovala agentúra AFP.