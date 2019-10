Manchestru United budú v derby s Liverpoolom chýbať Pogba a De Gea

Futbalista Manchesteru United Paul Pogba (v popredí), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 17. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United utrpeli ďalšiu výraznú stratu pred nedeľňajším ligovým derby s FC Liverpool. "Červeným diablom" budú na Old Trafford chýbať stredopoliar Paul Pogba aj brankár David De Gea.Francúzskeho reprezentanta Pogbu stále trápi chodidlo, s ktorým má problémy od konca augusta. De Gea si v pondelok zranil slabiny a jeho štart bol otázny. Po vyšetreniach však vypadol zo zostavy trénera Oleho Gunnara Solskjaera. Tomu by však mali byť k dispozícii obranca Aaron Wan-Bissaka a útočník Anthony Martial, informoval klubový web Manchestru.United zažívajú katastrofálny vstup do sezóny, keď po 8. kolách majú na konte iba deväť bodov a sú v tabuľke dvanásti. Úplne v inej pozícii je Liverpool, ktorý je na čele Premier League s plným počtom bodov.