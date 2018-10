Manchestru United vyšiel obrat v závere, Mourinho: Lov na človeka

Na snímke Jose Mourinho sleduje zápas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 8. októbra (TASR) - Futbalisti Newcastle United sú aj po ôsmom kole anglickej Premier League bez víťazstva. Slovenský brankár Martin Dúbravka predviedol na ihrisku Manchestru United niekoľko výborných zákrokov, jeho tím ale neudržal náskok 2:0 a na Old Trafford prehral 2:3. Obrat domácich dokonal v poslednej minúte riadneho času hlavičkou Alexis Sanchez.Newcastle pritom na pôde favorita viedol už v 10. minúte o dva góly.povedal po stretnutí kouč United Mourinho.Britské médiá už špekulovali o jeho predčasnom konci vo funkcii, keďže "červení diabli" zažili najhorší vstup do sezóny za uplynulých 29 rokov.hneval sa Mourinho po zápase s Newcastlom, kritiku na svoju osobu označil zaDomáci sa zdvihli a trikrát gólovo udreli až v záverečnej dvadsaťminútovke. Slovenského brankára v drese "The Magpies" ako prvý prekonal až v 70. minúte technickou strelou z priameho kopu Juan Mata. O šesť minút neskôr vyrovnal Anthony Martial a striedajúci Alexis Sanchez v závere zariadil pre United tri body.povedal stredopoliar Maroune Fellaini. United sa tak posunuli priebežne na ôsmu priečku tabuľky.