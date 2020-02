ManCity prehral s „kohútmi“ a jeho strata na FC Liverpool narástla už na 22 bodov

Mourinho pochválil svojich zverencov

Rivalita dvoch trénerských velikánov



Premier League 2019/2020 - 25. kolo



nedeľa



Burnley - Arsenal FC 0:0



Tottenham - Manchester City 2:0 (0:0)

Góly: 63. Bergwijn, 71. Son Heung-min, ČK: 60. Zinčenko (Manchester City)



3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Holandský futbalista Steven Bergwijn má za sebou jednoznačne najúspešnejší týždeň svojej kariéry. Krátko pred koncom januárového prestupového obdobia podpísal dlhodobý kontrakt s londýnskym Tottenhamom Hotspur a v nedeľu pri svojom debute v anglickej Premier League strelil víťazný gól v dueli proti Manchestru City (2:0).Niekdajší hráč PSV Eindhoven sa v 63. minúte zápasu výborne zorientoval v pokutovom území a pohotovou umiestnenou strelou prekonal Brazílčana Edersona."Je to úžasný pocit. Je to ako sen - debutovať proti Manchestru City a ešte k tomu streliť víťazný gól. Dúfam, že to bol iba prvý z mnohých gólov," vyjadril sa v rozhovore pre klubový web 22-ročný rodák z Amsterdamu. Vzápätí opísal gólovú situáciu. "Mali sme rohový kop a myslím si, že Lucas mi posunul loptu. Môj prvý dotyk s loptou bol dobrý, vystrelil som a potom som už len videl, ako letí do siete. Skoro som sa rozplakal," dodal Bergwijn.Podľa informácii portálu BBC sa Bergwijn stal už 250. hráčom, ktorý skóroval pri svojej premiére v rámci Premier League. Zároveň je trinástym Holanďanom, ktorému sa to podarilo. Tottenham zdolal ManCity v ligovej súťaži na domácom ihrisku prvýkrát od roku 2016, z čoho mal radosť aj portugalský tréner José Mourinho."Chlapci boli fantastickí, mali úžasného tímového ducha. Samozrejme, bol to náročný zápas a tri body sú veľmi dôležité. Stále pomýšľame na umiestnenie v najlepšej štvorke. Je dobré, keď celý týždeň tvrdo pracujete a potom si môžete povedať, že ste dosiahli fantastický výsledok," uviedol 57-ročný kouč "kohútov".Manchester City prehral už šiesty ligový zápas v aktuálnom ročníku, čím vyrovnal svoj negatívny rekord pod vedením Pepa Guardiolu zo sezóny 2016/2017."Hrali sme dobre, ale prehrali sme. To sa stáva. Oni mali dve strely a strelili dva góly. Musíme si to zanalyzovať a akceptovať výsledok, hoci to nie je ľahké," uviedol pre BBC Guardiola. O nepohode v tíme Manchestru City hovorí aj fakt, že jeho hráči nepremenili vo všetkých súťažiach štyri z ostatných šiestich pokutových kopov - proti Tottenhamu z "bieleho bodu" zlyhal Nemec Ilkay Gündogan.Zápas na White Hart Lane ponúkol aj pokračovanie rivality dvoch trénerských velikánov, ktorí kedysi spolupracovali v španielskom klube FC Barcelona . Guardiola bol vtedy hráčom "blaugranas" a Mourinho mu šéfoval z pozície asistenta trénera.Bol to už ich 23. vzájomný duel, v počte víťazstve napriek nedeľňajšej prehre stále vedie Guardiola (11:6). "Citizens" sú naďalej na 2. pozícii v tabuľke, ich strata na vedúci Liverpool však narástla už na 22 bodov. Tottenham sa pomaličky šplhá vyššie. Momentálne mu patrí 5. priečka so štvorbodovým mankom na štvrtý tím FC Chelsea.