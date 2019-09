Mandáty M.Jankovskej, P.Kažimíra a V.Stromčeka zanikli v zmysle ústavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. septembra (TASR) - Mandáty poslancov Petra Kažimíra, Viktora Stromčeka a Moniky Jankovskej zanikli v súlade s Ústavou SR. Po piatkovom rokovaní mandátového a imunitného výboru Národnej rady (NR) SR to povedal predseda výboru Juraj Blanár (Smer-SD). Výbor sa podľa jeho slov zaoberal aj možnosťou novely rokovacieho poriadku, aby sa v budúcnosti podobné pochybnosti neobjavili.uviedol Blanár. Vysvetlil, že po novelizovaní ústavy v roku 2001, kedy saPodľa jeho slov bude výbor ešte o možnej úprave rokovacieho poriadku hovoriť.Člen výboru Branislav Gröhling (SaS) nebol s uznesením výboru spokojný. "povedal s tým, že podľa neho už mali rovno podať reálny návrh, ako novelizovať rokovací poriadok, aby sa do budúcna takáto situácia neopakovala.Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) už minulý týždeň tvrdil, že zákon pri vzdaní sa mandátu Jankovskej, Kažimíra a Stromčeka porušený nebol. Zdôraznil, že všetky listiny boli oznámené a doručené. Napriek tomu požiadal výbor o posúdenie, či ich mandát zanikol v súlade s ústavou. Doplnil, že do budúcna by sa mali zavádzať mechanizmy, ktoré by mali predísť podobným situáciám.Výbor o preskúmanie požiadal po tom, ako plénum minulý týždeň neschválilo návrh poslankyne Anny Zemanovej (SaS), ktorá žiadala mandátový a imunitný výbor, aby prerokoval vzdanie sa mandátu bývalej poslankyne Jankovskej a podal o tom plénu informáciu, aby NR SR mohla vziať na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca.