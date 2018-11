Mane sa dohodol s FC Liverpool na novej dlhodobej zmluve

Futbalista Liverpoolu Sadio Mane (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. novembra (TASR) - Senegalský futbalový reprezentant Sadio Mane podpísal so svojím súčasným zamestnávateľom FC Liverpool novú dlhodobú zmluvu. Vedenie klubu anglickej Premier League dĺžku kontraktu nezverejnilo, podľa britských médií by mal vypršať až v roku 2023.Dvadsaťšesťročný krídelník prišiel do Liverpoolu v júni 2016 zo Southamptonu a odvtedy nastrieľal za "The Reds" 40 gólov vo všetkých súťažiach. K postupu do finále Ligy majstrov 2017/2018 prispel 10 presnými zásahmi. Spoločne s Robertom Firminom a Mohamedom Salahom vytvorili nebezpečný útočný trojzáprah, ktorý sa stal postrachom pre súperove defenzívy.citovala Maneho agentúra AFP.