Maňka: Nesystémové strany zosilnejú, čo musí zomknúť demokratické sily

Na archívnej snímke europoslanec Vladimír Maňka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 7. mája (TASR) – Prívrženci nesystémových strán často zneužívajú témy, akou je napríklad migračná kríza. Strašia ľudí a šíria falošné správy, vďaka čomu rastie ich podpora. Pre TASR to uviedol europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD) zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov počas posledného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu v súčasnom funkčnom období.zdôraznil.Domnieva sa, že v májových voľbách do EP nesystémové strany zosilnejú, aj keď nie výrazne.konštatoval Maňka.Na základe svojich doterajších skúseností v EP tvrdí, že tie najväčšie, sú najväčšími zneužívateľmi finančných prostriedkov.uzavrel.Maňka upozornil na to, že je dôležité ísť voliť, pretože práve novozvolení poslanci EP budú rozhodovať o spoločnej budúcnosti.vyhlásil.Novozvolení poslanci EP sa budú musieť podľa Maňku okrem iného okamžite popasovať s otázkou odchodu Británie z EÚ.uzavrel Maňka.Slováci si budú voliť svojich zástupcov do EP v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).