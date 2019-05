ManU je ochotný pustiť Lukakua do Interu, zameral sa na Jamesa

Na snímke uprostred Romelu Lukaku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 30. mája (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Romelu Lukaku pravdepodobne v lete opustí Manchester United. Vedenie anglického klubu oznámilo podľa britských médií 26-ročnému útočníkovi, že môže odísť z Old Traffordu a hľadať si nového zamestnávateľa.Lukaku vraj už nefiguruje v ďalších plánoch trénera ManU Oleho-Gunnara Solskjaera. Podľa talianskych médií sa už dokonca dohodol na päťročnom kontrakte s milánskym Interom, kde by sa stal spoluhráčom slovenského reprezentačného stopéra Milana Škriniara. Podľa denníka The Sun sú "červení diabli" ochotní pustiť belgického zakončovateľa do Interu, ak účastník talianskej Serie A splní ich finančné požiadavky. "Nerazzurri" údajne zaňho ponúkajú 30 miliónov libier a chorvátskeho krídelníka Ivana Perišiča.Lukaku prišiel do Manchestru v roku 2017 za 75 miliónov libier z Evertonu. Za United odohral 66 zápasov, v ktorých nastrieľal 28 gólov.Ako informovali Manchester Evening News, ManUtd je spájaný s príchodom krídelníka Daniela Jamesa zo Swansea City. Ten sa dostal aj do nominácie Walesu na nadchádzajúce zápasy "slovenskej" E-skupiny kvalifikácie ME 2020 proti Chorvátsku a Maďarsku.