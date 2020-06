Manuál pre reštart Fortuna ligy je schválený, ešte ho prispôsobujú súčasným podmienkam

Päť kôl nadstavby a pohár

Najviac ohrozené je Pohronie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2020 - Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaci orgán slovenskej Fortuna ligy (FL) už má v rukách schválený manuál organizácie zápasov od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Ten však ešte potrebuje úpravu."Od ÚVZ SR sme dostali odpoveď, že nami vypracovaný manuál je v poriadku. Keďže sme ho poslali príslušným orgánom pred troma týždňami a situácia s uvoľňovaním opatrení sa medzitým výrazne zmenila, momentálne ho prispôsobujeme súčasným podmienkam. Podstatné v tejto chvíli je, že liga sa môže začať,“ uviedol prezident súťaže Ivan Kozák na webe ÚLK.Znamená to, že už nič nestojí v ceste reštartu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže od soboty 13. júna. Na Slovensku absolvujú vo FL päť kôl nadstavby, dohrať by sa mal aj národný pohár. Už vo štvrtok sa začne plošné testovanie hráčov a realizačných tímov jednotlivých klubov.ÚLK sa aktuálne zaoberá aj témou účasti fanúšikov na tribúnach po reštarte Fortuna ligy. Od 10. júna je totiž možné organizovať hromadné podujatie pre maximálne 500 osôb, od 1. júla by mal limit stúpnuť na 1000 osôb. "V tejto veci už vyvíjame aktivitu. Budeme iniciovať oficiálne stretnutie a tému aktívne riešiť. Futbalové štadióny sú otvorené priestranstvá a vieme zabezpečiť bezpečnostný komfort aj pri podstatne vyššom počte divákov ako pri návšteve 500 alebo 1000 ľudí. Verím, že ako sa bude situácia zlepšovať, aj toto číslo sa bude zvyšovať. Máme maximálnu podporu klubov a budeme to riešiť na všetkých úrovniach," doplnil Ivan Kozák.Na oficiálnom webe už zverejnili aj detailný rozpis jednotlivých kôl oboch nadstavieb FL. Reštart súťaže obstarajú v sobotu 13. júna od 17.00 h tri súboje skupiny o udržanie sa medzi Zlatými Moravcami a Nitrou, Trenčínom a Pohroním, resp. Senicou a Sereďou. V skupine o titul sa v sobotu 13.6. od 18.00 h uskutoční zápas Slovan Bratislava - Ružomberok, o 20.00 h nastúpia Michalovce v Dunajskej Strede a v nedeľu 14.6. sa o 18.00 h začne duel Žilina - Trnava.V tabuľke je lídrom Slovan s desaťbodovým náskokom pred Žilinou, tretia Dunajská Streda zaostáva za prvým miestom o 17 bodov. Keďže na základe rozhodnutia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu posledný tím FL odohrá baráž proti prvému klubu z II. ligy, najviac ohrozené je aktuálne FK Pohronie na 12. mieste so 16 bodmi. Len o čosi lepšie je na tom FC Nitra na 11. priečke s 19 bodmi.