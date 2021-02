Manžel kráľovnej Alžbety II. je stále v nemocnici, zdravotné problémy ale s koronavírusom nesúvisia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Manžel britskej kráľovnej, princ Filip, strávil už tretiu noc v londýnskej nemocnici, kam ho prijali tento týždeň. Hospitalizácia je podľa vyjadrenia Buckinghamského paláca „preventívnym opatrením".Deväťdesiatdeväťročného manžela kráľovnej Alžbety II. hospitalizovali v súkromnej Nemocnici kráľa Eduarda VII. v utorok večer. Palác uviedol, že princa Filipa do nemocnice prijali na odporúčanie jeho lekára a očakáva sa, že tam zostane niekoľko dní na „pozorovanie a oddych".Nepredpokladá sa, že zdravotné ťažkosti Filipa súvisia s ochorením COVID-19. Deväťdesiatštyriročná britská kráľovná a jej manžel dostali prvú dávku vakcíny proti koronavírusu začiatkom januára. Filip, ktorý odišiel do dôchodku v roku 2017, sa len zriedka objavuje na verejnosti. Ostatným verejným podujatím za jeho účasti bola vojenská prehliadka v Buckinghamskom paláci v júli minulého roka.Počas súčasného lockdownu platného v Anglicku sa Filip zdržiava s kráľovnou na hrade Windsor, ktorý leží západne od Londýna. Britská kráľovská rodina plánuje oslavy 100. narodenín Filipa 10. júna, ak to dovolia obmedzenia vyplývajúce z lockdownu. Filip sa s Alžbetou, ktorá bola vtedy princeznou, oženil v roku 1947. Majú štyri deti, osem vnúčat a deväť pravnúčat.