Maoriovia na Novom Zélande žiadajú odporcov očkovania, aby netancovali haka

Kmeň Maoriov, ktorý sa hlási k rituálu haka ako k svojmu dedičstvu, vyzval v pondelok demonštrantov na Novom Zélande, protestujúcich proti očkovaniu a epidemických pravidlám, aby prestali využívať ich obradný bojový tanec na propagáciu svojich názorov. Informovala o tom agentúra Reuters.





V posledných týždňoch odporcovia očkovania na svojich zhromaždeniach opakovane predvádzali "Ka Mate" - maorijský tanec haka, ktorý okolo roku 1820 zložil Te Rauparaha, bojovník kmeňa Ngáti Toa."Nepodporujeme ich postoj a nechceme, aby sa naša tupuna alebo naše iwi spájali s posolstvami," ktoré šíria, uviedol kmeň Ngáti Toa vo svojom vyhlásení. Vyzval, aby si tí demonštranti, ktorí využívajú Ka Mate, zvolili inú formu haka.Hoci existuje veľa foriem haka, ktoré vytvorili rôzne kmene na rozličné účely a príležitosti, Ka Mate je najznámejší, pretože ho už desaťročia predvádzajú hráči legendárneho tímu All Blacks na medzinárodných zápasoch rugby. Toto ich "predstavenie" zahŕňa strach naháňajúcu ukážku rytmického dupania a bojové pokriky, gúľanie očami a vyplazovanie jazyka.Nový Zéland patrí medzi krajiny, ktoré majú počas pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 najnižšiu mieru infekčnosti.Aj tento ostrovný štát však zasiahol delta variant koronavírusu, ktorý je infekčnejší, čo premiérku Jacindu Ardernovú primalo prejsť od stratégie eliminácie koronavírusu prostredníctvom lockdownov k spolužitiu s ním súčasne s vyššou zaočkovanosťou. Ardernová si stanovila za cieľ zaočkovať do ukončenia lockdownu 90 percent osôb, ktoré môžu byť zaočkované.Dve dávky vakcíny už dostalo asi 81 percent obyvateľov Nového Zélandu. Ardernová v pondelok informovala, že zdravotnícke úrady sa teraz snažia osobitne osloviť časť mladých Maoriov, a to kvôli šíriacim sa dezinformáciám o vakcínach.K 13. novembru dostalo prvú dávku vakcíny 76 percent Maoriov, plne zaočkovaných je 60 percent príslušníkov komunity, dodal Reuters.Novozélandské úrady v pondelok oznámili 173 nových prípadov ochorenia COVID-19, čím sa celkový počet nakazených na Novom Zélande zvýšil na viac ako 8500.