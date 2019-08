Marc Marquez získal v Brne 50. triumf v kariére, Alex vyhral Moto2

Španiel Marc Marquéz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



MotoGP (20 kôl/108,060 km): 1. Marc Marquez (Šp./Honda) 39:24,430 min., 2. Andrea Dovizioso (Tal./Ducati) +2,452 s., 3. Jack Miller (Austr./Ducati) +3,497, 4. Alex Rins (Šp./Suzuki) +4,858, 5. Cal Crutchlow (V. Brit../Honda) +6,007, 6. Valentino Rossi (Tal./Yamaha) +9,083.



poradie MS (po 10 z 19 súťaží): 1. Marc Marquez (Šp./Honda) 210 b., 2. Andrea Dovizioso (Tal./Ducati) 147, 3. Danilo Petrucci (Tal./Ducati) 129, 4. Alex Rins (Šp./Suzuki) 114, 5. Maverick Vinales (Šp./Yamaha) 91, 6. Valentino Rossi (Tal./Yamaha) 90,



Pohár konštruktérov (po 10 z 19 súťaží): 1. Honda 216 b., 2. Ducati 177, 3. Yamaha 163, 4. Suzuki 131, 5. KTM 61, 6. Aprilia 45.



Poradie tímov (po 10 z 19 súťaží): 1. Mission Winnow Ducati 276 b., 2. Repsol Honda Team 236, 3. Movistar Yamaha MotoGP 181, 4. Team Suzuki Ecstar 153, 5. LCR Honda 135, 6. Petronas Yamaha SRT 128.



Moto2 (19 kôl/102,657 km): 1. Alex Marquez (Šp./Kalex) 38:49,768 min., 2. Fabio Di Giannantonio (Tal./Speed Up) +3,018 s., 3. Enea Bastianini (Tal./Kalex) +4,158, 4. Jorge Navarro (Šp./Speed Up) +4,290, 5. Luca Marini (Tal./Kalex) +7,031, 6. Marcel Schrötter (Nem./Kalex) +8,847



Poradie MS (po 10 z 19 súťaží): 1. Alex Marquez (Šp./Kalex) 161 b., 2. Thomas Lüthi (Švajč./Kalex) 128, 3. Augusto Fernandez (Šp./Kalex) 110, 4. Jorge Navarro (Šp./Speed Up) 110, 5. Marcel Schrötter (Nem./Kalex) 107, 6. Lorenzo Baldassarri (Tal./Kalex) 102.



Pohár konštruktérov (po 10 z 19 súťaží): 1. Kalex 250 b., 2. Speed Up 132, 3. KTM 94, 4. MV Agusta 15, 5. NTS 7.



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brno 4. augusta (TASR) - Španielsky jazdec Marc Marquez dosiahol v nedeľu už svoj 50. triumf v kariére, keď v kategórii MotoGP na brnianskom okruhu zvíťazil o 2,452 s. pred Talianom Andreom Doviziosom. Svojím šiestym víťazstvom v tomto ročníku si Marquez v celkovom poradí MS vybudoval pred druhým Doviziosom 63-bodový náskok.Úspešný bol aj Marquezov brat Alex, ktorý vyhral v Moto2 s náskokom 3,018 s pred Talianom Fabiom Di Giannantoniom.